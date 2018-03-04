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Çin'den ABD'ye sert tepki: Oturup izlemeyeceğiz

DÜNYA HABERLERİ  | 04.03.2018 22:54 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına ek vergi getirme kararına Çin'den yanıt geldi. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhang, "Çin'in çıkarları zarar görürse oturup izlemeyeceğiz" dedi.

Çin'den ABD'ye sert tepki: Oturup izlemeyeceğiz

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhang Yesui, ABD ile bir ticaret savaşı istemediklerini, ancak Çin'in çıkarları zarar görürse buna yanıt vereceklerini söyledi. Çin Parlamentosu'nun yıllık toplantısında konuşan Zhang, "Çin ABD ile bir ticaret savaşı yaşamak istemiyor ancak elbette Çin'in çıkarları zarar görürse oturup izlemeyeceğiz" dedi.

'KİMSENİN GÖRMEK İSTEMEYECEĞİ SONUÇLARI OLUR'

Daha önce ülkesinin ABD Büyükelçisi olarak görev yapan Zhang, ticarette karşılıklı müzakerelerden yana olduklarını ifade ederek, "Kararlar yanlış akıl yürütmelere göre alınırsa bu ikili ilişkilere zarar verir ve hiçbir ülkenin görmek istemeyeceği sonuçlar yaratır" diye konuştu. (Sputnik)

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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ahmet beyler bi akşam Ali beylere oturmaya giderler, havadan sudan konuşurlarken Ahmet bey salonun köşesindeki papağanın kafesi üzerinde bir çarşafın örtülü olduğunu görür ve merak edip Ali beye sorar, Ali bey ; papağanın sapıttığını gelene gidene küfürler savurduğunu söyler, bu yüzden örttük üzerini der, Ahmet bey; merak bu ya örtüyü hafifce kaldırır ve papağana bakar, Papağanla göz göze gelen Ahmet beye Papağan, Ne o Ahmet bey Götün Kaşınıyor Herhalde, der, Amerikanında; Rusyanın, Türkiyenin, İranın, K.Korenin ve son olarakta Çinin örtüsünü kaldırıp baktığına göre götü kaşınıyor herhalde.
Cin isterse avd ekonomisini darma duman edebilir
ABD ÇİN KORE savaşırse düşmanımın düşmanı dostum olur abd artık müttefik değil düşmandır.
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