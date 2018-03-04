Çin'den ABD'ye sert tepki: Oturup izlemeyeceğiz

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhang Yesui, ABD ile bir ticaret savaşı istemediklerini, ancak Çin'in çıkarları zarar görürse buna yanıt vereceklerini söyledi. Çin Parlamentosu'nun yıllık toplantısında konuşan Zhang, "Çin ABD ile bir ticaret savaşı yaşamak istemiyor ancak elbette Çin'in çıkarları zarar görürse oturup izlemeyeceğiz" dedi.
'KİMSENİN GÖRMEK İSTEMEYECEĞİ SONUÇLARI OLUR'
Daha önce ülkesinin ABD Büyükelçisi olarak görev yapan Zhang, ticarette karşılıklı müzakerelerden yana olduklarını ifade ederek, "Kararlar yanlış akıl yürütmelere göre alınırsa bu ikili ilişkilere zarar verir ve hiçbir ülkenin görmek istemeyeceği sonuçlar yaratır" diye konuştu. (Sputnik)
Ankara kulislerini sarsan ittifak iddiası: CHP-HDP-İP ve SP
Yaşlı adamın cinsel organından 7 santimetrelik iğne çıkarıldı!
Meral Akşener: Reza Zarrab’a karşılık satışa çıkarıldı
FEMEN'den Berlusconi’ye protesto!
Mesut Barzani: Cevap vermenin zamanı geldi
Ünlü tv sunucusuna şok tehdit: Ya parayı verirsin ya da...
Son dakika! Afrin'e giden yollar kontrol altına alındı
Ankara'da 'Kadınlar Günü' açıklamasına sert müdahale: Gözaltılar var
MİT'in gizli dosyası! Yöntemlere çok şaşıracaksınız
Bu fotoğrafa bakan bir kez daha bakıyor
Okuyucu Yorumları 3 yorum