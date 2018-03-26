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Çin'den dünyaya çağrı!

DÜNYA HABERLERİ  | 26.03.2018 19:07 | Son Güncelleme

Çin, Dünya Ticaret Örgütü üyelerine çağrı yaparak "ABD`nin gümrük vergisi canavarını kafesine geri tıkalım" ifadelerini kullandı.

Çin'den dünyaya çağrı!

Çin, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyelerine bugün çağrı yaparak, ABD'nin örgütü "tahrip etmesine" engel olmalarını ve Çin'in fikri mülkiyet hırsızlığı yaptığı iddiaları üzerine ABD'nin getirdiği gümrük vergilerine karşı çıkmalarını istedi. Çin'in WTO temsilcisi Zhang Xiangchen, Cenevre'de bugün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın 60 milyar dolar değerindeki Çin malına, 1974 tarihli ticaret yasasının Section 301 adlı maddesini kullanarak gümrük vergisi koyma planının, DTÖ kurallarını ihlal ettiğini söyledi.

CANAVARI KAFESİNE HAPSETMELİDİR

Zhang, "ABD, dünyaya verdiği taahhüdü böyle kabaca ihlal ederek çok kötü bir örnek oluyor. DTÖ üyeleri Section 301 soruşturmalarının yeniden canlandırılmasını engellemek için birlikte hareket etmeli ve canavarı yeniden DTÖ kurallarının kafesine hapsetmelidir" dedi. Zhang, Çin'in haklarını ve çıkarlarını korumak için DTÖ kurallarını ve "başka gerekli yolları" kullanarak tepki göstereceğini belirterek, "Tek yanlılık temelde DTÖ ile bağdaşmaz; tıpkı su ve ateş gibi. Açık denizde bir tekne alabora olursa hiç kimse boğulmaktan kurtulamaz. Birisinin tekneyi tahrip etmesini oturup seyretmemeliyiz. DTÖ kuşatma altındadır ve hepimiz omuz omuza vererek onu savunmalıyız" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
çin ABD Avrupa Canavar vergi

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
bence de abd’ye gereken ders verilmelidir
doğru söze ne hacet.
Hadi dünya liderleri hadi
PEYGAMBER EFENDİMİZE SELAM OLSUN... İLİM ÇİN DE BİLE OLSA.. GİİDİN ALIN BUYURMUŞLAR.. AKIL AKILDAN ÜSTÜNDÜR.. ÇALIŞAN KAZANIR.. AMERİKA DURDURABİLİRMİ??????
@ismail_sen_1971 la cahil o hadis çin uzakta olduğu için soylenmis çinliler akiĺli olduğu ilim dağıttığı için degil
@ismail_sen_1971 Ne alaka bu haberle yorum?
@ismail_sen_1971 ----'''PEYGAMBER EFENDİMİZE SELAM OLSUN... İLİM ÇİN DE BİLE OLSA.. GİİDİN ALIN BUYURMUŞLAR.. AKIL AKILDAN ÜSTÜNDÜR.''' Buraya kadar tmm, ''' ÇALIŞAN KAZANIR.''' Her çalışan kazanıyormu, buna inanıyormusunuz? ''' AMERİKA DURDURABİLİRMİ?????? ''' Bu ne oluyor hiç anlamış değilim, yorumunuzu bence hatalı bitirmişsiniz.
al birini vur ötekine ikiside ayni b. laciverti
ileride amerika dünyada yalnız kalacak ve yıkılacak
ulen çin,sıkışınca dünyayı yardıma çağır,ama herkesin her malını taklid edip diğer ülkelerin ekonomilerini dibe batırırken kimsenin gözünün yaşına bakmıyorsun, aferin trump
abd kudurmuş köpek gibi etrafta saldırıyor
arkadaşlar 5bin tır silah yardımı ne demek sadece ypg ye verilen kimbilir başka neler var bu paralar nerden çıkıcak kuyruğu sıkıştı kaynak arıyorlar
önden reis buyursun oburleri arkasindan gelir
çinin dünya siyasetinde çok pasif olduğunu düşünüyorum. ortadoğuyu yakıp yıkan abd sana da el attı. daha ne kadar susacaksın?
Gelen gideni herzaman aratmıştır. o yüzden filler tepinirken biz ülke olarak ağaçlardan düşen meyveleri toplayıp saklamalıyız kış yakın ve çetin geçecek gibi fillerin çevresinden dolaşıp herşeye hazır olmaz isek önüne geleni yıkıp yakacaklar bu bir savaş olmayacak var olma yok olma mücadelesi olacak devlet büyüklerimiz dünyanın gidişatını çok iyi değerlendirmeli ve acele etmeli...Allah yardımcımız olsun bu gün gerçeklerle yüzleşmezisek yarın gerçeklerimizin altında ezilir yok oluruz..
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