Çin'den dünyaya çağrı!

Çin, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyelerine bugün çağrı yaparak, ABD'nin örgütü "tahrip etmesine" engel olmalarını ve Çin'in fikri mülkiyet hırsızlığı yaptığı iddiaları üzerine ABD'nin getirdiği gümrük vergilerine karşı çıkmalarını istedi. Çin'in WTO temsilcisi Zhang Xiangchen, Cenevre'de bugün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın 60 milyar dolar değerindeki Çin malına, 1974 tarihli ticaret yasasının Section 301 adlı maddesini kullanarak gümrük vergisi koyma planının, DTÖ kurallarını ihlal ettiğini söyledi.
CANAVARI KAFESİNE HAPSETMELİDİR
Zhang, "ABD, dünyaya verdiği taahhüdü böyle kabaca ihlal ederek çok kötü bir örnek oluyor. DTÖ üyeleri Section 301 soruşturmalarının yeniden canlandırılmasını engellemek için birlikte hareket etmeli ve canavarı yeniden DTÖ kurallarının kafesine hapsetmelidir" dedi. Zhang, Çin'in haklarını ve çıkarlarını korumak için DTÖ kurallarını ve "başka gerekli yolları" kullanarak tepki göstereceğini belirterek, "Tek yanlılık temelde DTÖ ile bağdaşmaz; tıpkı su ve ateş gibi. Açık denizde bir tekne alabora olursa hiç kimse boğulmaktan kurtulamaz. Birisinin tekneyi tahrip etmesini oturup seyretmemeliyiz. DTÖ kuşatma altındadır ve hepimiz omuz omuza vererek onu savunmalıyız" diye konuştu.
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