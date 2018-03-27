Çin'den dünyaya gözdağı! Uydudan görüntülendi

Son yıllarda donanmaya ağırlık veren Çin’in gemileri, uydudan görüntülendi. Reuters’ın özel haber olarak verdiği fotoğraflara göre, Liaoning uçak gemisi ve 40’tan fazla gemi Güney Çin Denizi’ndeki Hainan adası civarında adeta gövde gösterisi yaptı.

Gemiler bölgedeki çok sayıda denizaltı ve uçakla tatbikata girişti. Tabikatın nereye taşınacağı ve ne kadar süreceği açıklanmadı.

Çin konusunda uzman isimler, bu gösterinin olağandışı olduğunu Reuters’a belirtti.

Liaoning ve diğer gemiler, geçen hafta Tayvan Körfezi’ndeydi.

Güney Çin Denizi’nde Çin’in yanı sıra Vietnam, Filipinler, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor. Çatışan çıkarlar, bölgede gerginliğe neden oluyor.

Geçen ay Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesi, nükleer yakıtlı uçak gemisi, yeni tip nükleer denizaltı ve insansız karşı istihbarat deniz araçları konusundaki kritik teknolojilerin geliştirme sürecinin hızlandırılacağını belirtmişti.

ORTAM GERİLDİ

Dünya devi Çin ile neredeyse bütün komşularını karşı karşıya getiren Güney Çin Denizi'nde geçen hafta sıra dışı bir operasyon gerçekleşmişti.