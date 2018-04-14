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Çin'den flaş Suriye açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 14.04.2018 13:15 | Son Güncelleme

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Suriye'de yapılan operasyonun ardından açıklamada bulundu. "Suriye krizinde tek çözüm yolu siyasi anlaşma" denildi

Çin'den flaş Suriye açıklaması

Çin Dışişleri Bakanlığı, saldırı sonrası Suriye krizinde tek çözüm yolunun siyasi anlaşma olduğunu belirten bir açıklama yaptı.

Çin Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, internet sitesinden yaptığı açıklama ile, ABD, Fransa, İngiltere'nin Suriye'ye gerçekleştirdiği hava operasyonu ile ilgili saldırı sonrası Suriye krizinde tek çözüm yolunun siyasi anlaşma olduğunu belirten bir açıklama yaptı.

Hua, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin uluslararası hukukun ilkeleri ve temel normlarını es geçen uluslararası ilişkilerde güç kullanımı ve herhangi bir askeri eyleme Çin'in her zaman karşı olacağını söyledi

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