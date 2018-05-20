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Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 20.05.2018 21:09 | Son Güncelleme

Geçen hafta ilk yerli uçak gemisinin seyir testini tamamlayan Çin, stratejik bombardıman uçaklarını tartışmalı Güney Çin Denizi'ndeki ada ve resiflere indirdi.

Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti

Çin Hava Kuvvetleri, Güney Çin Denizi'ndeki ada ve resiflere bombardıman uçaklarını indirdiğini açıkladı. Aralarında H-6K'nın da bulunduğu bombardıman uçaklarının iniş ve kalkış tatbikatı yaptığı belirtildi.

TATBİKATIN AMACI HER YÖNE SALDIRI DÜZENLEYEBİLMEK

Tatbikatın amacı, "Bütün topraklara ulaşmak, istenen herhangi bir zamanda ve her yöne saldırı düzenleyebilmek" olarak duyuruldu.

GÜNEY ÇİN DENİZİ'NDEKİ SAVAŞA HAZIRLIK OLARAK YORUMLANDI

Tatbikatın "Batı Pasifik ve Güney Çin Denizi'ndeki savaşa hazırlık" olarak görülmesi gerektiği de Pekin'den gelen açıklamada yer aldı.

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ABD: BÖLGEDEKİ İSTİKRARI TEHDİT EDİYOR

Açıklamaya Pentagon Sözcüsü Christopher Logan tepki gösterdi. ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, bu tarz eylemlerin gerginliği artırarak, bölgedeki istikrarı tehdit ettiğini ifade etti. Filipinler'de de muhalifler, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki askeri atılımını ve bu gelişmeye çok sert bir şekilde karşı çıkmayan iktidarı kınadı. Ülkenin devlet başkanı Rodrigo Duterte ise, kendilerine kıyasla çok güçlü olan Çin'i doğrudan hedef alamayacaklarını ifade etti.

ABD'DE BÖLGEYE ÇOK SAYIDA SAVAŞ GEMİSİ GÖNDERİYOR

Tartışmalı Güney Çin Denizi'nde Pekin'in yanı sıra Vietnam, Filipinler, Tayvan ve Malezya gibi ülkeler de hak iddia ediyor. ABD de bölgeye çok sayıda savaş gemisi göndererek, stratejisinin merkezine Ortadoğu yerine Asya-Pasifik'i alıyor.

ÇİN, İLK YERLİ UÇAK GEMİSİNİN SEYİR TESTİNİ TAMAMLAMIŞTI

Çin geçen hafta da ilk yerli uçak gemisi Type-001A'nın ilk seyir testini tamamlamıştı. Çin'in yanı sıra dünyada 6 ülkenin ordu envanterinde uçak gemisi bulunuyor.

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çin ABD bombardıman uçakları savaş Savaş Hazırlığı

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