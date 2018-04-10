Çin Devlet Başkanı Xi’den Ekonomik Reform Sözü

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Davos’un Asya versiyonu olarak görülen Boao Forumu’nda, Başkan Donald Trump’ın adını anmadan ve Washington’la artan ticari gerilimlere doğrudan değinmemeden yaptığı konuşmada, ekonomik açılım yönünde önemli mesajlar verdi.

Ancak Xi’nin ekonomik reformlar yönünde adım atma sözleri, her açıdan, bu ticari gerilim ve Başkan Trump’ın Çin ürünlerine ağır gümrük vergileri uygulama tehditleriyle bağlantılıydı.

Konuşmasında Xi “açılım” ifadesini 42 kez kullandı. Konuşmasındaki kilit mesajlardan biri, Çin’in iş yapmaya açık olduğu mesajıydı. Bir uzmana göre de bu çaba aynı zamanda, Pekin’in yaklaşımıyla Washington arasında zıtlık olduğunu gösterme amacını taşıyordu.

Xi, “Herkese açıkça söylemek isterim ki, Çin’in açılım kapısı kapanmayacak, daha da geniş açılacak. Soğuk savaş zihniyeti ve biri kazanırken diğerinin kaybetmesi yaklaşımı artık giderek daha eskide kalıyor ve modası geçti. Soyutlanma politikaları başarısız olmaya mahkumdur” diye konuştu.

Xi, ülkesinin bu yıl bazı önemli adımlar atacağını belirterek, bunlar arasında otomobil ithalatında gümrük vergilerinin kaldırılmasının da bulunduğunu kaydetti. Başkan Trump bu vergileri Çin’le aralarındaki ticarette kilit bir engel olarak sürekli gösteriyordu. Çin, otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygularken, ABD’ye ihraç edilen Çin araçlarına uygulanan vergi ise yüzde 2,5.