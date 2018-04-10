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Çin Devlet Başkanı Xi’den Ekonomik Reform Sözü

10.04.2018 18:27 | Son Güncelleme

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Davos’un Asya versiyonu olarak görülen Boao Forumu’nda yaptığı konuşmada “açılım” ifadesini 42 kez kullandı. Xi’nin konuşmasındaki kilit mesajlardan biri, Çin’in iş yapmaya açık olduğu mesajıydı

Çin Devlet Başkanı Xi’den Ekonomik Reform Sözü

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Davos’un Asya versiyonu olarak görülen Boao Forumu’nda, Başkan Donald Trump’ın adını anmadan ve Washington’la artan ticari gerilimlere doğrudan değinmemeden yaptığı konuşmada, ekonomik açılım yönünde önemli mesajlar verdi.

Ancak Xi’nin ekonomik reformlar yönünde adım atma sözleri, her açıdan, bu ticari gerilim ve Başkan Trump’ın Çin ürünlerine ağır gümrük vergileri uygulama tehditleriyle bağlantılıydı.

Konuşmasında Xi “açılım” ifadesini 42 kez kullandı. Konuşmasındaki kilit mesajlardan biri, Çin’in iş yapmaya açık olduğu mesajıydı. Bir uzmana göre de bu çaba aynı zamanda, Pekin’in yaklaşımıyla Washington arasında zıtlık olduğunu gösterme amacını taşıyordu.

Xi, “Herkese açıkça söylemek isterim ki, Çin’in açılım kapısı kapanmayacak, daha da geniş açılacak. Soğuk savaş zihniyeti ve biri kazanırken diğerinin kaybetmesi yaklaşımı artık giderek daha eskide kalıyor ve modası geçti. Soyutlanma politikaları başarısız olmaya mahkumdur” diye konuştu.

Xi, ülkesinin bu yıl bazı önemli adımlar atacağını belirterek, bunlar arasında otomobil ithalatında gümrük vergilerinin kaldırılmasının da bulunduğunu kaydetti. Başkan Trump bu vergileri Çin’le aralarındaki ticarette kilit bir engel olarak sürekli gösteriyordu. Çin, otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygularken, ABD’ye ihraç edilen Çin araçlarına uygulanan vergi ise yüzde 2,5.

Xi, Çin’in finansal sektöründe açılım yapma, kısıtlamaları gevşetme ve sigorta sanayindeki açılımı hızlandırma sözlerini yineledi.

Çin Devlet Başkanı ayrıca, Devlet Fikri Mülkiyet Ofisi’ni bu yıl yeniden yapılandırarak, güvenlik tedbirlerini ve ihlallere yönelik cezaları arttıracaklarını, hukuki koruma tedbirlerini güçlendireceklerini kaydetti.

Xi bunlarla ilgili bir takvim vermedi ancak reformların mümkün olduğunca erken ve hızlı biçimde hayata geçirileceğini söyledi.

Bazı uzmanlar, bu sözlerin yeni olmadığını ve Trump yönetiminin beklediği türden tavizleri büyük ihtimalle karşılamayacağı görüşünü dile getirirken, bazılarıysa, bunların en azından iki tarafın karşılıklı oturup konuşması için yeterli olabileceğini savundu.

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