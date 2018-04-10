Çin Devlet Başkanı Xi’den Ekonomik Reform Sözü

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Davos’un Asya versiyonu olarak görülen Boao Forumu’nda, Başkan Donald Trump’ın adını anmadan ve Washington’la artan ticari gerilimlere doğrudan değinmemeden yaptığı konuşmada, ekonomik açılım yönünde önemli mesajlar verdi.
Ancak Xi’nin ekonomik reformlar yönünde adım atma sözleri, her açıdan, bu ticari gerilim ve Başkan Trump’ın Çin ürünlerine ağır gümrük vergileri uygulama tehditleriyle bağlantılıydı.
Konuşmasında Xi “açılım” ifadesini 42 kez kullandı. Konuşmasındaki kilit mesajlardan biri, Çin’in iş yapmaya açık olduğu mesajıydı. Bir uzmana göre de bu çaba aynı zamanda, Pekin’in yaklaşımıyla Washington arasında zıtlık olduğunu gösterme amacını taşıyordu.
Xi, “Herkese açıkça söylemek isterim ki, Çin’in açılım kapısı kapanmayacak, daha da geniş açılacak. Soğuk savaş zihniyeti ve biri kazanırken diğerinin kaybetmesi yaklaşımı artık giderek daha eskide kalıyor ve modası geçti. Soyutlanma politikaları başarısız olmaya mahkumdur” diye konuştu.
Xi, ülkesinin bu yıl bazı önemli adımlar atacağını belirterek, bunlar arasında otomobil ithalatında gümrük vergilerinin kaldırılmasının da bulunduğunu kaydetti. Başkan Trump bu vergileri Çin’le aralarındaki ticarette kilit bir engel olarak sürekli gösteriyordu. Çin, otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygularken, ABD’ye ihraç edilen Çin araçlarına uygulanan vergi ise yüzde 2,5.
Xi, Çin’in finansal sektöründe açılım yapma, kısıtlamaları gevşetme ve sigorta sanayindeki açılımı hızlandırma sözlerini yineledi.
Çin Devlet Başkanı ayrıca, Devlet Fikri Mülkiyet Ofisi’ni bu yıl yeniden yapılandırarak, güvenlik tedbirlerini ve ihlallere yönelik cezaları arttıracaklarını, hukuki koruma tedbirlerini güçlendireceklerini kaydetti.
Xi bunlarla ilgili bir takvim vermedi ancak reformların mümkün olduğunca erken ve hızlı biçimde hayata geçirileceğini söyledi.
Bazı uzmanlar, bu sözlerin yeni olmadığını ve Trump yönetiminin beklediği türden tavizleri büyük ihtimalle karşılamayacağı görüşünü dile getirirken, bazılarıysa, bunların en azından iki tarafın karşılıklı oturup konuşması için yeterli olabileceğini savundu.
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çağrısına yanıt: Er meydanını tespit et, gelmeyen şerefsizdir
2 erkeğin sır intiharı! Polis kanlar içinde buldu
Suudi Prens'e Fransa'da porno şoku! Sahnelerden fotoğraf da var
Hakkari Dağlıca'dan kahreden şehit haberi!
Yerküredeki göç tarihini değiştirecek 85 bin yıllık keşif!
Gündemi sarsan iddia: Suriye'yi Kıbrıs Rum Kesimi'nden vuracak
AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi
Genç kadını canlı canlı mumyaladılar!
Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Yalıda inceleme başladı... İşte ilk tespitler
Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor
Apple'ın yeni bombası işte böyle olacak!
Ne iPhone X ne Galaxy S9: Huawei Mate 20 AnTuTu’yu salladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum