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Çin Havayolları uçağında rehine krizi

DÜNYA HABERLERİ  | 15.04.2018 13:17 | Son Güncelleme

Kabin görevlisini kalemle rehin alan bir yolcu, uçağın güzergahını değiştirdi. Rehin alma eylemi uçağın başka bir havaalanına iniş yapması dışında sorun yaşanmadan sona ererken, saldırgan yolcu gözaltına alındı.

Çin Havayolları uçağında rehine krizi

Çin Havayollarına ait bir yolcu uçağı, kabin görevlisinin rehin alınması nedeniyle güzergahını değiştirerek başka bir havaalanına iniş yaptı.

Çin Sivil Havacılık Kurumunun açıklamasına göre, Changsha-Pekin uçuşunu yapan 1350 sefer sayılı uçağın kabin görevlisinin rehin alınması nedeniyle uçağın Pekin yerine Zhengzhou kentine inmek zorunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, bir yolcunun “business class” bölümünde kalem kullanarak kabin görevlisini rehin aldığı ve uçağın güzergahını değiştirmesini istediği ifade edildi.

Zhengzhou Havalimanı’na iniş yapmak zorunda kalan uçaktaki yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edildiği ve bu esnada herhangi bir sorun yaşanmadığı kaydedildi.

Polisin şüpheliyi gözaltına aldığı belirtildi.

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Çin uçağında rehine kriziÇin uçağında rehine krizi
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