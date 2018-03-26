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Çin Hükümeti Dünya Ticaret Örgütü’nü Yardıma Çağırdı

26.03.2018 22:31 | Son Güncelleme

Çin, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) üyelerine, ABD’nin örgütü “baltalamasına” engel olmak için birlikte hareket etme çağrısı yaptı

Çin Hükümeti Dünya Ticaret Örgütü’nü Yardıma Çağırdı

Çin, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) üyelerine, ABD’nin örgütü “baltalamasına” engel olmak için birlikte hareket etme ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’in fikri mülkiyet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yeni gümrük vergileri getirme kararına karşı durmaya çağırdı.

Örgütün eski başkanı Pascal Lamy tarafından “Ortaçağ’a özgü” olarak nitelenen Trump’ın ticaret politikası, uluslararası camiada tartışmalara yol açmış durumda.

Reuters’ın haberine göre, Çin’in Dünya Ticaret Örgütü temsilcisi Zhang Xiangchen, Amerika’nın son attığı adımın Dünya Ticaret Örgütü ile temelden uyumsuz olduğunu savundu.

Örgütün bir toplantısında konuşan Zhang, “Açık denizde tekne devrilirse, hiç kimse boğulma tehlikesinden muaf değildir. Birinin tekneyi batırmasını oturup izlememeliyiz. DTÖ kuşatma altında ve hepimiz savunmak için omuz omuza vermeliyiz” dedi.

Washington’un fikri mülkiyet vergileri için Dünya Ticaret Örgütü’nden izin alması gerektiğini kaydeden Zhang, “Örgüt üyeleri, bu canavarı birlikte örgüt kurallarının kafesine hapsetmelidir” ifadesini kullandı.

Toplantıdaki Amerikalı bir diplomat ise, Çin’in teknoloji transferi politikalarının Amerikan işletmeleri açısından yılda milyarlarca dolar bedele mal olduğunu söyledi ve Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Çin’i patent hırsızlığına izin vermek ve yabancı teknoloji sahiplerine karşı ayrımcılık uygulamakla suçlayan şikayette bulunduğunu hatırlattı.

Bu suçlamaya maruz kalmada Çin tek ülke olsa da, Trump’ın dünya genelinde çelik ve alüminyuma getirdiği yeni gümrük vergilerine muhalefetinde yalnız değil. Çin bugün ayrıca, metal ihracatı kayıplarından dolayı Dünya Ticaret Örgütü nezdinde tazminat girişimi başlatan ilk ülke oldu.

Başkan Donald Trump geçen hafta, Çin’den ithal edilen ürünlere yönelik 60 milyar dolarlık ek gümrük vergisine imza atmıştı. İmza öncesi açıklama yapan Trump, Çin’in çok ciddi fikri mülkiyet hırsızlığına imza attığını söylemişti.

Trump ayrıca ay başında, dünya genelinde çelik ithalatına yüzde 25, alüminyum ithalatınaysa yüzde 10 gümrük vergisi getiren planını açıklamıştı.

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