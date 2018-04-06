Çin ile ABD Arasında Karşılıklı Ticari Misilleme Tehdidi Sürüyor

Çin hükümeti, Başkan Donald Trump’ın 100 milyar dolarlık Çin ürününe daha yeni gümrük vergileri getirme planını hayata geçirmesi durumunda buna “çok kuvvetli bir karşı atakla” misillemede bulunma sözü verdi. İki ülke arasında karşılıklı gümrük tarifelerinin artırılması kararlarının ardından, Trump dün sürpriz bir adımla ABD Ticaret Temsilcisi’ne 100 milyar dolarlık Çin ürününe daha yeni gümrük vergileri getirmeyi değerlendirmesi talimatı vermişti. Çin Ticaret Bakanlığı, bir ticaret savaşı istemediklerini ancak böyle bir savaşa girmekten de korkmadıklarını belirtti. Bakanlık Sözcüsü Gao Feng, “ABD tarafı, 100 milyar dolarlık ürüne daha yeni gümrük vergileri listesi açıklarsa, biz de çok kuvvetli bir karşı atakla misilleme yapmaya hazırız ve bunu tereddütsüz yaparız” dedi. Gao, Pekin’in atabileceği adımlar hakkında ayrıntı vermedi. Trump’ın bu son teklifi, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük ticaret savaşı olmaya doğru ilerleyen gerilimi daha da arttırdı. Dünyanın en büyük iki ekonomisinin, Pekin’in agresif ticaret taktikleri üzerine ihtilafa girmesiyle küresel finansal piyasalarda da keskin düşüşler yaşandı. Piyasalar, önceki gün ve dün ABD ve Çin’in bir diplomatik çözüm bulacağı ümitleriyle sakinleşti ancak Pekin’in bugün Trump yönetiminin son tehditlerine meydan okuyacağı açıklamasının ardından yeniden geriledi.

Beyaz Saray dün piyasalar kapandıktan sonra yaptığı açıklamada, Trump’ın ABD Ticaret Temsilciliği’ne, 100 milyar dolarlık ilave tarifelerin uygun olup-olmadığı ve uygunsa hangi ürünlere uygulanması gerektiği konusunu değerlendirmesi talimatı verdiğini kaydetmişti. Trump’ın ayrıca Tarım Bakanından, “çiftçileri ve tarım sektörünün çıkarlarını korumaya yönelik bir plan hazırlamasını” istediği açıklandı. Trump konuyla ilgili açıklamasında, “Çin’in Washington tarafından yıllardır görmezden gelinen yasadışı ticaret uygulamaları, binlerce Amerikan fabrikasını ve milyonlarca Amerikan iş sahasını ortadan kaldırdı” dedi. Bu son gerilimden önce de ABD geçen Salı günü Çin’den 50 milyar dolarlık ithal ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamış, Çin de buna hemen yanıt vererek, kendisinin de yüzde 25 tarife uygulayabileceği 50 milyar dolarlık ürünlerin listesini yayınlamıştı. Çin’in listesinde, ABD’nin Çin’e en büyük ihraç ürünü olan soya fasulyesi ve 45 tona kadar uçaklar yer alıyor. Listede ayrıca Amerikan bifteği, viski, yolcu araçları ve sanayi kimya ürünleri bulunuyor.