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Çin'in cami yıkma kararı sonrası müslümanlar ayaklandı!

11.08.2018 17:02 | Son Güncelleme

Çin'in batısında Ningşia'daki cami yıkımı kararı gerilim yarattı. Çin'in batısında yüzlerce Müslüman camilerinin yıkılması kararına direniyor.Yetkililer Ningşia bölgesindeki inşaatı yeni tamamlanan Weiju camiinin ruhsatsız olduğu için yıkım kararı alındığını söylüyor. Fakat bölgede yaşayan Hui Müslümanlar geri adım atmayı reddediyor ve yıkıma direneceklerini söylüyorlar.

Çin'in cami yıkma kararı sonrası müslümanlar ayaklandı!

Çin'de tahminen 23 milyon Müslüman yaşıyor ve Ningşia eyaletinde Müslümanlık yüzlerce yıldır yaygın.

Fakat insan hakları grupları Çin'de Müslümanlara ve özellikle dış dini etkilere karşı resmi makamların giderek daha hasmane bir tutum aldığını söylüyorlar.

Yıkımı tartışmalı Weiju Camii, minareleri ve kubbeleriyle Orta Doğu mimarisini andırıyor.

PORTESTOLAR NASIL BAŞLADI?

Yetkililer 3 Ağustos günü yaptıkları bir duyuruyla camiin gereken planlama ve inşaat ruhsatlarını alamadığı için yıkılacağını ilan ettiler.

Reuters ajansının haberine göre duyuru Hui Müslümanlar arasında internet üzerinden hızla yaygınlaştı.

Hong Kong'da yayımlanan Güney Çin Sabah Postası adlı gazeteye göre, Huiler en çok yetkililerin ruhsat verilmediyse caminin inşaatına neden yapım aşamasından müdahale etmediğini soruyor.

HALK CAMİ ÖNÜNDE TOPLANMAYA BAŞLADI

Perşembe gününden itibaren cami önünde halk toplanmaya başladı. Çin sosyal medyasında dolaşan fotoğraflarda büyük beyaz cami binasının önünde büyük kalabalıkların biriktiği görülüyor.

Yerel halktan biri Hui cemaatiyle hükümet arasındaki görüşmelerin tıkandığını söyledi.

Adını vermeyen bu kişi "Karşılıklı diretme noktasına geldik. Halk hükümetin camiye dokunmasına izin vermemeye kararlı ama hükümet de geri adım atmıyor" dedi.

YIKIMIN NE ZAMAN YAPILACAĞI BELLİ DEĞİL

Caminin yıkımının planlandığı gibi hayata geçip geçmeyeceği henüz belli değil.

Bölgedeki İslam Birliği'nden bir yetkili camiin tamamen yıkılmayacağını söyledi. Reuters ajansına konuşan yetkili hükümetin caminin boyutlarının küçülmesini istediğini kaydetti.

Devlet medyasında ise konuyla ilgili hiç bir yorum yer almadı.

Hui Müslümanlar Uygurlardan farklı olarak Çin toplumuna büyük ölçüde entegre olmuş, etnik olarak Çinli ve ana dili de Mandarin olan bir topluluk ve Şincan bölgesindeki Uygurlara uygulanan baskılara tepki göstermemişlerdi.

Fakat Weiju camiinin yıkılması kararı Uluslararası Af Örgütü'ne göre hükümetin Müslüman azınlıklar üzerindeki denetimini sıkılaştırmaya yöneldiğinin bir işareti olarak görülebilir.

Ningşia'nın komşusu Gansu eyaletinde bu yılın başlarında Linşia bölgesinde 16 yaşın altındaki çocukların dini faaliyetlere katılması yasaklanmış ve bu gelişme Hui imamlar arasında huzursuzluk yaratmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
çin Ningşia Weiju cami yıkımı

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