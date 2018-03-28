Çin: ‘Kim Jong Un Pekin’de Nükleer Silahtan Arınma Sözünü Doğruladı’

Görüşme sırasında iki liderin, Çin-Kuzey Kore arasındaki yakın ittifakı sürdürmenin önemini yinelediği kaydedildi. İlişkiler Pyongyang’ın itirazlara meydan okuyarak nükleer ve balistik füze denemelerini devam ettirmesinden sonra gerilmişti. Xi, Kim’e görüşme masasına yeniden oturması için baskı uygulamaya yönelik Amerikan yaptırımlarını desteklemişti.

Çin’in resmi Xinhua haber ajansı, Kuzey Kore lideri ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in birlikte fotoğraflarını yayınladı. Ajans, Kim ve eşi Ri Sol Ju’nun Pazar gününden Çarşamba gününe kadar Pekin’e resmi olmayan bir ziyaret düzenlediğini, Xi ve eşi Peng Liyuan’la Büyük Halk Salonu’nda yemeğe katıldığını bildirdi. Bu, Kim’in iktidara geldikten sonra yabancı bir ülkeye yaptığı ilk ziyaret oldu.

Çin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un Pekin’e düzenlediği gizli ziyarette Kore yarımadasının nükleer silahtan arındırılması ve Güney Kore ve ABD’yle görüşme masasına oturma taahhüdünü doğruladığını belirtti.

Ülkesinin nükleer silah sahibi devlet olduğu gerçeğinin müzakere konusu olmadığını sıkça vurgulayan Kim, son aylardaysa bu tavrını biraz yumuşatmıştı. Kim, yeni nükleer ve füze denemelerini askıya alma, Güney Kore’deki kış olimpiyatlarına katılma ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ve ABD Başkanı Donald Trump’la nükleer görüşmeler düzenlemeyi teklif etme gibi adımlarla gerilimi azaltma yönünde davranışlar sergiledi.

Xinhua’ya göre, Kim, Xi’ye, Güney Kore ve ABD’nin Pyongyang’a “iyi niyetle yaklaştığı, barış ve istikrar ortamı oluşturmak için çaba gösterdiği” müddetçe kendisinin de “nükleer silahtan arınma meselesini” çözmeye hazır olduğu mesajını verdi.

Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı KCNA da, Kim’in Çin ziyaretini haberleştirdi ancak nükleer silahtan arınma sözü ya da yakında planlanan zirveler hakkında bir ifadeye yer vermedi.

Çin Devlet Başkanı Xi, dün Başkan Donald Trump’ı Kim’in Pekin ziyareti konusunda bilgilendirdi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada da, “Bu gelişmeyi, azami baskı kampanyamızın Kuzey Kore’yle diyalog için uygun atmosferi yaratmakta olduğunun yeni bir delili olarak görüyoruz” denildi.