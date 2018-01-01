Çin kirlilikle mücadele için 553 model aracın üretimini yasakladı

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Ocak (DHA) – Çin yeni yıla çevre kirliliğini engellemek amacıyla aldığı önlemler kapsamında 553 otomobil modelinin üretimini yasaklayarak girdi.
Çin Araç Teknolojileri Hizmet Merkezi Perşembe günü yaptığı açıklamada aralarında dünyaca ünlü otomobil üreticilerinin bazı modellerinin de olduğu toplam 553 aracın üretiminin durdurulacağını açıkladı.
Çin ülkede bazı kentlerde akut durumda olan çevre kirliliği sorunuyla mücadele etmek için geçtiğimiz günlerde de elektrikli araç ve hibrit araçlara sağlanan vergi muhafiyetlerinin süresini 2020'ye kadar uzatacağını açıklamıştı.
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