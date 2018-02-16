Dünyanın dört bir yanında Çinliler memleketlerine dönerken, astrologlar "yeni yılda" ekonomi ve uluslararası ilişkilerde kötüleşme yaşanmasını bekliyor.Yaklaşık 1,4 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de yeni yıl heyecanı yaşanıyor. Çinliler, 16 Şubat'ta Horoz Yılı'nı geride bırakarak Köpek Yılı'na girdi. Çin'de yeni yılın ilk günü Ay takvimine göre belirlendiği için dünyanın büyük kısmında kullanılan Miladi takvimde her yıl farklı bir tarihe denk geliyor. Söz konusu takvim 12 hayvandan oluşuyor ve periyodik olarak her yeni yıla bu hayvanların isimleri veriliyor. Dünyanın dört bir yanında yaşayan yüz milyonlarca Çinli, yeni yılı aileleriyle birlikte kutlamak üzere memleketlerine döndü. Yılbaşı arifesinde yemek yiyip televizyon izleyen Çinliler, birbirlerine zarflarda para armağan ediyor. Havai fişek de Çinlilerin yılbaşı kutlamalarının önemli bir parçası. Ancak bu yıl havai fişek kullanımı dev metropoller Pekin ve Şanghay'da kirli hava kütlesi oluşabileceği çekincesinden ötürü yasaklandı.

Köpek Yılı'nda neler olacak? 12 hayvanlı Çin Ay takvimine göre, dünyayı heyecanlı bir yeni yıl bekliyor. Falcılar, Cuma günü başlayan Köpek Yılı'nın doğal afet ve siyasi gerilimlerin yanı sıra borsalarda düşüşe sahne olacağını söylüyor. Çinlilerse bu öngörülerin en önemli bayram olarak kabul ettikleri günü mahvetmesine müsaade etmiyor. Astrologlar, 2017 yılında yaşanan ekonomik canlılığın kibirli ama akıllı bir hayvan olan "horozdan" kaynaklandığını söylüyor. Bunun karşısında "köpek" yılının, bu sene toprak elementiyle çakışmasından ötürü, kasvetli bir havayı beraberinde getirmesi bekleniyor. Toprak ile köpek yılının çakışması, 60 yılda bir yaşanıyor. 60 yıl önce, dünyada üç büyük deprem olmuştu. İran'da 132, Ekvador'da 115 ve Japonya'da 51 kişi yaşamını yitirmişti. Feng shui'yle ilgili kitaplarıyla tanınan Hong Konglu "feng shui ustası" ve astrolog Raymond Lo, bu tür yıllarda insanların "ilke ve tavırlarına sıkı sıkıya bağlanma" eğilimi gösterdiğini söylüyor. Lo, bu nedenle yeni yılda "uluslararası ilişkilerde sert anlaşmazlık ve çatışmaların" yaşanacağını iddia ediyor. Aynı şekilde Lo'ya göre Kuzey Kore ile nükleer gerginliğin tırmanması da mümkün. Çin lideri Şi Cinping ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin'i de Köpek Yılı'nın başlangıcında uzun süreli bir "kısmet" beklediğini söyleyen Lo, İngiliz Başbakan Theresa May ve Japon mevkidaşı Şinzo Abe'yi de zor bir sürecin beklediğini belirtiyor. Ateş elementiyle bağlantılı olan yeni yılda yangın ve patlamalar yaşanması da astroloğun beklentileri arasında.