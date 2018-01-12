Çin: #MeToo (Ben de) kampanyasında ifşa edilen profesör işten atıldı

Çin'deki Beihang Üniversitesi, okulun bir profesörünü eski bir öğrencisinin kadınlara yönelik cinsel tacize karşı başlatılan #MeToo (Ben de) kampanyasında ismini ifşa etmesinin ardından işten çıkardı.
Başkent Pekin'deki Beihang Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, soruşturmanın ardından Profesör Chen Xiaowou'nun öğrencilere cinsel tacizde bulunduğuna karar verildiğini söyledi.
Chen'in eski öğrencisi, Luo Xixi yaşadıklarını "Çin'in Twitter'ı" olarak bilinen Weibo'da paylaşmıştı.
Luo'nun anlattıkları büyük ilgi görmüş ve Çin'de geniş kesimlerce paylaşılan ilk #MeToo (Ben de) anlatımı olmuştu.
Şu anda ABD'de yaşayan Luo, daha önce BBC'ye yaptığı açıklamada Batı'daki #MeToo hareketinin kendisine "büyük cesaret verdiğini" söylemişti.
Luo anlatımında, Chen'in kızkardeşinin evine yalan konuşarak götürdükten kendisiyle birlikte olmaya çalıştığını, gözyaşlarına boğulmasının ardından vazgeçtiğini söylemişti. Ayrıca Chen'in cinsel tacizde bulunduğu söyleyen başka kadınlarla da görüşüp, kanıtlar toplamasının ardından konuyu üniversitenin dikkatine sunup, internetten de paylaşmıştı.
Weibo'daki paylaşımı bir günde 3 milyondan fazla kez seyredilmiş ve Çin'deki cinsel taciz olaylarıyla ilgili hararetli bir tartışma başlatmıştı.
#MeToo Çin'de 'geniş yankı uyandırmadı'Beihang Üniversitesi Chen'in okulun davranış kurallarını "ağır bir şekilde ihlal ettiğini" açıklarken, Rektör yardımcılığı ve akademik personel görevlerinden alındığını duyurdu.
Üniversitenin Weibo'da yaptığı paylaşımda "Okul bu durumdan dersler çıkartıp, gelişecek" denildi.
Profesör Chen, daha önce hakkındaki suçlamaları reddetmişti.
Luo'nun paylaşımının cinsel taciz konusunda bir tartışma başlatmasına karşın, gözlemciler #MeToo kampanyasının, diğer ülkelere kıyasla Çin'deki sosyal medyada geniş bir yankı uyandırmadığını söylüyor.
Feministler bunun potansiyel nedenlerini, cinsel taciz iddialarını ele alacak düzgün mekanizmaların bulunmaması, kurbanların 'ben suçlanırım' korkusu, internetteki sansür ve 2015'te önde gelen beş feminist eylemcinin gözaltına alınması olarak sıralıyor.
Berlusconi'den 'Erkekler kadınlara asılmakta özgür olmalı' diyen Deneuve'e destekHollywood'un kadın yıldızlarından cinsel tacize karşı yeni kampanya2017'nin en az tanınan, en ilham verici kişileriMeryl Streep, Hollywood'daki taciz skandalında nasıl günah keçisi oldu?Yüzlerce kişi Hollywood'da cinsel tacize karşı yürüdüİki kadının 'tecavüzle' suçladığı ilahiyat profesörü Tarık Ramazan hakkında soruşturma
Suudi Arabistan'da tarihi fotoğraf!
Son dakika! Trump İran ile nükleer anlaşmayı uzattı
Türkiye'den ABD'ye son dakika seyahat uyarısı tepkisi!
Her satırı ayrı skandal! Ehliyetine bakınca polis şaşkına döndü
İYİ Parti toplantısına katıldı, MHP'yi karıştırdı! 'İhraç' istemi...
Kızı feryat etmişti! Cinayet zanlısı emniyete gidip 'ben geldim' dedi
Meral Akşener: Bahçeli bize tavsiye verebilecek konumda değil
Genç kızı günlerce eve hapsetti! Şiddet uygulayıp, tecavüz etti!
Türkiye'nin konuştuğu olayda 4 yıl sonra flaş karar
Fiyatı dudak uçuklattı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum