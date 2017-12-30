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Çin sağlık için 24 katı atık çeşidinin ithalatını sonlandırıyor

DÜNYA HABERLERİ | 30.12.2017 17:48 | Son Güncelleme 7 saat önce

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Aralık (DHA) – Çin daha temiz bir büyümeyi desteklemek için geridönüşüm sektöründe dünya genelinden yaptığı atık ithalatına 24 katı atık çeşidinde geçerli olmak üzere yasak getiriyor. Yasağın 2018 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

China Daily'de yer alan habere göre Çin'in bu kararı küresel geri dönüşüm sektöründe çok büyük değişikliklere yol açabilir çünkü ABD, Avrupa ve İngiltere'den her yıl milyonlarca metreküp atık geri dönüşüm için Çin'e gönderiliyor.

Yasak şimdiden birçok Çinli şirketi kapanmaya veya üretimi durdurmaya zorladı. Fakat uzmanlar çevre ve kamu sağlığı için geri dönüşüm sektöründe böyle bir düzenlemenin acilen yapılması gerektiğini aktarıyor.

Çin 18 Temuz'da Dünya Ticaret Örgütü'nü aralarında ayrıştırılmamış atık kağıt, tekstil ve plastik de dahil olmak üzere 24 çeşit katı atık sınıfının ithalatına yasak getireceğini bildirmişti.

DTÖ'de yer alan dökümanda öngörülen ve şimdi uygulanacak olan yasağın nedeninin "büyük ölçekte kirli hatta zehirli atıkların Çin'in çevresini kirletmesi” olduğu belirtiliyor.

Çin uzun yıllardır küresel geri dönüşüm sektörü için büyük bir proses merkeziydi. Çin Ticaret Bakanlığı'na göre 2016 yılında 43 milyon metreküp tondan fazla hurda demir ve demirdışı metal, kağıt ve plastik Çin'e geridönüşüm ihraç edilmişti.

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