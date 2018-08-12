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Çin Sevimli Ayı Karakterli Çizgi Filmi Neden Yasakladı?

12.08.2018 22:45 | Son Güncelleme

Yılda sadece 34 yabancı filmin ülkede yayınlanmasına izin veren Çinli yetkililer, “Winnie the Pooh” filmini neden yasakladıklarını açıklamadı ancak sorunun cevabını Çinliler sosyal medyadaki paylaşımlarında ortaya koydu

Çin Sevimli Ayı Karakterli Çizgi Filmi Neden Yasakladı?

İnternet’teki blog yazarlarının, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’i, çizgi film karakteri ayı Winnie the Pooh’ya benzetmesi nedeniyle bu karakterin yeni yayınlanacak olan sinema filmi Çin’de yasaklandı.

Yılda sadece 34 yabancı filmin ülkede yayınlanmasına izin veren Çinli yetkililer, Christoper Robin’in yeni “Winnie the Pooh” filminin yayınlanmasına neden izin verilmeyeceği konusunda bir açıklama yapmadılar.

2013 yılında Xi, ilk kez seçildiğinde, ülkenin popüler websitesi Weibo’nun kullanıcıları o zaman da devlet başkanını ayıya benzeten paylaşımlar yapmışlar ve bu sosyal medya paylaşımlarına da yasak getirilmişti.

2015 yılında da siyasi analiz şirketi Global Risk Insights, Xi’yi Winnie the Pooh’a benzeten bir fotoğraf yayınlamış ve bu fotoğraf 2015 yılının en çok sansürlenen fotoğrafı olmuştu.

Haziran ayında İngiliz komedyen John Oliver’in görüntüleri de Weibo adlı siteden kaldırılmıştı. Oliver “Geçen Hafta Bu Gece” adlı programda Çin’de kendisinin TV programının sansürlenerek yayınlanmasını eleştirmişti.

“Winnie the Pooh” 1920’lerde İngiliz yazar A.A. Milne tarafından yaratılmış bir karakter. Bu çizgi karakter ayı, arkadaş canlısı naif tavırları ve balı çok sevmesiyle tanınıyor.

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