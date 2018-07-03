Çin: ‘Ticaret Savaşına Hazırız’ 

Çin Amerika’yla bir ticaret savaşına tam olarak hazır olduğunu bildirdi.

Washington cuma günü 34 milyar dolar değerinde Çin malına gümrük tarifesi uygulamaya başlayacak. Çin de bunun karşılığında aynı değerde Amerikan ürününe vergi uygulayarak misilleme yapacağını açıklamıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, Çin’in gerekli önlemleri almak için hazırlıklarını tamamladığını kaydetti.

Amerikalı Ford ve Tesla gibi otomobil üreticileriyle soya fasulyesi çiftlikleri ve viski damıtma tesislerinin de dahil olduğu birçok sektörün Çin’in misillemelerinden etkilenmesi bekleniyor. Çin’in yaptırımlarının özellikle çiftçiler gibi Başkan Donald Trump’ın seçmen tabanını vuracağı sanılıyor.

Ticaret anlaşmazlığı önemli Çin şirketlerini de etkiliyor. Son olarak China Mobile Amerikan pazarında sorunlar yaşayan Çin firması oldu. ABD Ticaret Bakanlığı’na bağlı bir daire biri güvenlik riskleri nedeniyle Çin’in devlet tarafından işletilen en büyük telekom operatörüne lisans verilmemesi uyarısında bulundu.