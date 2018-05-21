HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Çin: ‘Ticaret Savaşının Sona Ereceği Garanti Değil’

21.05.2018 17:15 | Son Güncelleme

Çin’in ABD’den ürün alımını arttıracağını açıklamasının ardından Washington, Çin’le ticaret savaşını askıya alındığını açıklamıştı, ancak Çin, ikili ilişkilere bakıldığında gelecekte başka tartışmalar yaşanıp-yaşanmayacağının garantisi olmadığını bildirdi

Çin: ‘Ticaret Savaşının Sona Ereceği Garanti Değil’

Çin hükümeti, Washington’la yaşanan ticaret geriliminin önlenebileceğinin garantisi olmadığını söyledi.

Çin’in Amerika’dan çeşitli sektörlerde ürün alımını arttıracağını açıklamasının ardından Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Pazar günü Çin’le ticaret savaşını askıya aldıklarını aktarmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, Mnuchin’in açıklamalarının ticaret savaşının önlenmesi için umut olduğunu kaydetti. Ancak iki ülke arasındaki ilişkilere bakıldığında gelecekte başka tartışmalar yaşanıp-yaşanmayacağının garantisi olmadığını sözlerine ekledi.

Lu, Pekin’in her iki tarafın da fayda sağlayacağı bir ilişkiyi korumak istediğini kaydetti.

Lu, ‘‘Eğer iki hükümet her iki tarafın da kabul edebileceği bir anlaşma üzerinde anlaşırsa tarafların bu anlaşmaya sadık kalması gerekir. İnanıyoruz ki bu yaklaşım her iki toplum, iş çevreleri ve uluslararası topluluk tarafından memnuniyetle karşılanır’’ diye konuştu.

Başkan Donald Trump 150 milyar dolar değerinde Çin ürününe yeni gümrük vergileri uygulayacağını açıklamıştı. Bunun üzerine Çin de Amerikan ürünlerine benzer vergilerle yanıt vermişti.

Dünyanın iki büyük ekonomisinin ticaret savaşının eşiğine gelmesi diğer hükümetlerin de ithalat vergilerini arttıracağı, bunun da küresel ticareti ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyeceği endişesini doğurmuştu.

PARTNERŞaşırtan dilencilerŞaşırtan dilenciler
CHP'nin milletvekili aday listesinde CHP'nin milletvekili aday listesinde "Gül" iddiası
Suriye ordusundan önemli açıklamaSuriye ordusundan önemli açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri öncesinde gündem yaratacak iddia! İsmet Özçelik yazdı: Anketler AKP'de moral bozuyor

24 Haziran seçimleri öncesinde gündem yaratacak iddia! İsmet Özçelik yazdı: Anketler AKP'de moral bozuyor

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

Kanal D'nin satışı tadını kaçırdı! Beyaz Show defteri kapandı!

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suriye'nin başkenti Şam'ın kontrolü tamamen Esed rejimine geçti

Suriye'nin başkenti Şam'ın kontrolü tamamen Esed rejimine geçti

Donald Trump'ın korktuğu başına geldi! ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili bomba iddia

Donald Trump'ın korktuğu başına geldi! ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili bomba iddia

Son dakika! Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de patlama

Son dakika! Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de patlama

Son dakika! Şam’daki İran üssünde patlama

Son dakika! Şam’daki İran üssünde patlama

Paraguay'dan tepki çeken Kudüs adımı

Paraguay'dan tepki çeken Kudüs adımı

Türk-Yunan yakınlaşmasına desteğiyle bilinen Selanik Belediye Başkanı'na saldırı

Türk-Yunan yakınlaşmasına desteğiyle bilinen Selanik Belediye Başkanı'na saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.