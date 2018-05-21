Çin: ‘Ticaret Savaşının Sona Ereceği Garanti Değil’

Çin hükümeti, Washington’la yaşanan ticaret geriliminin önlenebileceğinin garantisi olmadığını söyledi.

Çin’in Amerika’dan çeşitli sektörlerde ürün alımını arttıracağını açıklamasının ardından Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Pazar günü Çin’le ticaret savaşını askıya aldıklarını aktarmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, Mnuchin’in açıklamalarının ticaret savaşının önlenmesi için umut olduğunu kaydetti. Ancak iki ülke arasındaki ilişkilere bakıldığında gelecekte başka tartışmalar yaşanıp-yaşanmayacağının garantisi olmadığını sözlerine ekledi.

Lu, Pekin’in her iki tarafın da fayda sağlayacağı bir ilişkiyi korumak istediğini kaydetti.

Lu, ‘‘Eğer iki hükümet her iki tarafın da kabul edebileceği bir anlaşma üzerinde anlaşırsa tarafların bu anlaşmaya sadık kalması gerekir. İnanıyoruz ki bu yaklaşım her iki toplum, iş çevreleri ve uluslararası topluluk tarafından memnuniyetle karşılanır’’ diye konuştu.

Başkan Donald Trump 150 milyar dolar değerinde Çin ürününe yeni gümrük vergileri uygulayacağını açıklamıştı. Bunun üzerine Çin de Amerikan ürünlerine benzer vergilerle yanıt vermişti.

Dünyanın iki büyük ekonomisinin ticaret savaşının eşiğine gelmesi diğer hükümetlerin de ithalat vergilerini arttıracağı, bunun da küresel ticareti ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyeceği endişesini doğurmuştu.

