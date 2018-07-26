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Çin uçağında terör paniği! Fransa'ya iniş yaptı!

DÜNYA HABERLERİ  | 26.07.2018 18:24 | Son Güncelleme

Paris'tan Pekin'e gitmek için havalanan Air China uçağı, terör ihbarı üzerine Fransa'ya acil iniş yaptı.

Çin uçağında terör paniği! Fransa'ya iniş yaptı!

Ayrıntılar gelecek...

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Anahtar Kelimeler:
çin uçak Fransa terör paniği

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