Ulusal Halk Kongresi, Çin Komünist Partisi'nin devlet başkanlarının görevlerini her biri beş yıl olmak üzere, iki dönemle sınırlayan anayasal düzenlemenin kaldırılmasına yönelik teklifi yapılan oylamada kabul etti.

Pazar günü yapılan oylamada 2964 kongre üyesinden sadece ikisi 'Hayır' oyu verirken, üçünün de 'çekimser' kalması, oylamanın tamamen sembolik olduğu görüşünü de destekler nitelikte.

Karar, şu anda görevde olan Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in azami süresinin dolacağı 2023 yılından sonra da görevde kalmasının, yani "ömür boyu devlet başkanlığının" önünü açıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin anayasası, 1982 yılından bu yana devlet başkanı ile yardımcıları da dahil olmak üzere üst düzey yöneticilerin görev sürelerini belirliyor. Anayasaya göre, devlet başkanı ile yardımcıları beş yıllık bir süre için seçiliyor ve en fazla iki dönem görev yapabiliyor.

'Baba Şi'

Mao'dan bu yana Çin'de iktidara gelen en güçlü lider olan Şi Jinping, kendini çok ön plana çıkaran bir yönetim anlayışına sahip. Devlet başkanının resmine ülkenin çok farklı yerlerinde rastlamak mümkün. Hatta resmi lakabı da "Baba Şi."