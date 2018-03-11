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Çin Ulusal Halk Kongresi "ömür boyu devlet başkanlığı" teklifini kabul etti

11.03.2018 13:02 | Son Güncelleme

Pazar günü toplanan Ulusal Halk Kongresi'nde 2964 üyeden sadece ikisinin 'Hayır' oyu verdiği oylamada, devlet başkanlarının görevlerini iki dönemle sınırlayan anayasal düzenlemenin kaldırılmasına yönelik teklif kabul edildi. Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in "ömür boyu devlet başkanlığı"nın da yolu açılmış oldu.

Çin Ulusal Halk Kongresi "ömür boyu devlet başkanlığı" teklifini kabul etti

Ulusal Halk Kongresi, Çin Komünist Partisi'nin devlet başkanlarının görevlerini her biri beş yıl olmak üzere, iki dönemle sınırlayan anayasal düzenlemenin kaldırılmasına yönelik teklifi yapılan oylamada kabul etti.

Pazar günü yapılan oylamada 2964 kongre üyesinden sadece ikisi 'Hayır' oyu verirken, üçünün de 'çekimser' kalması, oylamanın tamamen sembolik olduğu görüşünü de destekler nitelikte.

Karar, şu anda görevde olan Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in azami süresinin dolacağı 2023 yılından sonra da görevde kalmasının, yani "ömür boyu devlet başkanlığının" önünü açıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin anayasası, 1982 yılından bu yana devlet başkanı ile yardımcıları da dahil olmak üzere üst düzey yöneticilerin görev sürelerini belirliyor. Anayasaya göre, devlet başkanı ile yardımcıları beş yıllık bir süre için seçiliyor ve en fazla iki dönem görev yapabiliyor.

oylama

'Baba Şi'

Mao'dan bu yana Çin'de iktidara gelen en güçlü lider olan Şi Jinping, kendini çok ön plana çıkaran bir yönetim anlayışına sahip. Devlet başkanının resmine ülkenin çok farklı yerlerinde rastlamak mümkün. Hatta resmi lakabı da "Baba Şi."

Jinping 2012'de göreve geldikten kısa bir süre sonra ülke çapında başlattığı yolsuzluk operasyonlarıyla siyasi rakiplerini saf dışı bırakarak, güç yapısında önemli değişiklikler yapmıştı.

Şi'nin muhaliflerin üzerinde de uzun yıllardır görülmemiş bir baskı oluşturduğu biliniyor.

kongre

Dolayısıyla Çin'de devlet başkanlığında süre sınırlamasını kaldıran düzenlemeye muhalefet etmek de pek mümkün olmadı.

Çin devlet medyası oylamanın öncesinde "ömür boyu başkanlığın" bir gereklilik olduğuna dair kamuoyu oluşturmaya çalıştı. Muhalifler ise özellikle sosyal medyada önerilen değişikliğe çok sert tepki gösterdi.

Bazıları bu öneriyi, "sulta rejiminin kurulmasına doğrudan atılan adımlar" olarak nitelendirdi.

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