Çin Ulusal Halk Kongresi toplandı

Kongrede, devlet başkanlığı için geçerli olan iki dönem sınırlamasının kaldırılması bekleniyor. Karar, kongre öncesi tartışma yarattı.Çin Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık olağan oturumu bugün başladı. İki hafta sürmesi beklenen oturumun en önemli gündem maddesi, devlet başkanlığı için iki dönem olan görev sınırlamasının kaldırılmasını öngören anayasa değişikliği oylaması.

Çin anayasasına göre devlet başkanlığı görevi, her dönemi beş yıl olmak üzere en fazla iki dönem yapılabiliyor. Devlet Başkanı seçilen bir kişi toplamda 10 sene bu görevi yürütebiliyor.

Üç bine yakın üyesi bulunan Çin Ulusal Halk Kongresi'nde bu konu ile ilgili anayasa değişikliği oylaması 11 Mart'ta yapılacak. Kararın üyelerin çoğunluğunun oyunu alarak bir tartışma yaşanmadan geçmesi bekleniyor.

Çin Ulusal Halk Kongresi'nde aynı zamanda şu andaki Devlet Başkanı Şi Cinping'in ikinci defa devlet başkanlığına resmi olarak seçilmesi bekleniyor.

Pazar günü gazetecilere açıklama yapan Kongre Sözcüsü Zhang Yesui, yapılacak anayasa değişikliği ile Devlet Başkanı Şi'nin devlet başkanlığı görevinin yürüttüğü diğer görevler ile aynı koşullara sahip olmasının ve partinin Merkezi Komitesi'nin otoritesinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.