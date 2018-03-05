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Çin Ulusal Halk Kongresi toplandı

05.03.2018 08:53 | Son Güncelleme

Çin'de iki hafta sürecek olan Ulusal Halk Kongresi başladı.

Çin Ulusal Halk Kongresi toplandı

Kongrede, devlet başkanlığı için geçerli olan iki dönem sınırlamasının kaldırılması bekleniyor. Karar, kongre öncesi tartışma yarattı.Çin Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık olağan oturumu bugün başladı. İki hafta sürmesi beklenen oturumun en önemli gündem maddesi, devlet başkanlığı için iki dönem olan görev sınırlamasının kaldırılmasını öngören anayasa değişikliği oylaması.

Çin anayasasına göre devlet başkanlığı görevi, her dönemi beş yıl olmak üzere en fazla iki dönem yapılabiliyor. Devlet Başkanı seçilen bir kişi toplamda 10 sene bu görevi yürütebiliyor.

Üç bine yakın üyesi bulunan Çin Ulusal Halk Kongresi'nde bu konu ile ilgili anayasa değişikliği oylaması 11 Mart'ta yapılacak. Kararın üyelerin çoğunluğunun oyunu alarak bir tartışma yaşanmadan geçmesi bekleniyor.

Çin Ulusal Halk Kongresi'nde aynı zamanda şu andaki Devlet Başkanı Şi Cinping'in ikinci defa devlet başkanlığına resmi olarak seçilmesi bekleniyor.

Pazar günü gazetecilere açıklama yapan Kongre Sözcüsü Zhang Yesui, yapılacak anayasa değişikliği ile Devlet Başkanı Şi'nin devlet başkanlığı görevinin yürüttüğü diğer görevler ile aynı koşullara sahip olmasının ve partinin Merkezi Komitesi'nin otoritesinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Devlet Başkanı Şi, 2012 senesinden bu yana Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri ile Merkezi Askeri Komisyonu başkanlığı görevlerini yürütüyor; bu görevlerin süre sınırlaması bulunmuyor. Şi 2013 yılından bu yana devlet başkanlığı görevini yürütüyor.

Hükümet, hayat boyu devlet başkanlığına dönüşme ihtimali bulunduğu için endişe yaratan anayasa değişikliği hakkındaki tartışmaları özellikle sosyal medyada yakın takibe alarak bazı paylaşımları silerken, Çin Komünist Partisi’nin resmi gazetesinde yayınlanan bir yorumda yapılacak değişikliğin "liderlerin hayat boyu görevde kalmaları” anlamına gelmediğinden bahsedildi.

Bu anayasa değişikliği ile kurulduğu 1949 yılından 1976'daki ölümüne kadar Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri Mao Zedong’un yaptığı gibi bir liderlik olacağından korkuluyor.

AFP,AP,rtr/DÇÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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