‘Çin Uygurlu Müslümanlar’a Baskıyı Arttırıyor’

Çin’in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan Müslüman Uygurlular’ayönelik baskıyı arttırdığı öne sürüldü. Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, ülkedeki siyasi toplama kamplarında bir milyondan fazla Müslüman Uygur’un zorla tutulduğunu iddia etti.

BM uzmanları ayrıca 2,2 milyon Uygur’unda siyasi kamplarda günlük eğitime tabi tutulduklarını öne sürdü. Uzmanlar, tutuklu olmayan iki milyondan fazla Uygur’un da günlük eğitimleri sonrasında evlerine dönmelerine izin verildiğini kaydetti.

BM insan hakları uzmanları, Sincan Uygur Özerk Bölgesi kökenli Müslümanlar’ın Çinliler tarafından yeniden eğitilmek ve telkin edilmek üzere bu toplama kamplarına yerleştirdiğini öne sürdü.

BM: “Elimizde güvenilir raporlar var”

Çin’deki etnik ayrımcılığın tartışıldığı BM İnsan Hakları Paneli’nde konuşan uzmanlar ellerindeki “güvenilir raporlar” doğrultusunda büyük ölçüde Müslüman olan ve Çinliler’den farklı olarak Türk kültürüne sahip olan 1,1 milyon Uygur’un bu gizli kamplarda tutulduğunu belirttiler.