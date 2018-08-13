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‘Çin Uygurlu Müslümanlar’a Baskıyı Arttırıyor’

13.08.2018 23:27 | Son Güncelleme

Çin’in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan Müslüman Uygurlular’ayönelik baskıyı arttırdığı öne sürüldü. Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, ülkedeki siyasi toplama kamplarında bir milyondan fazla Müslüman Uygur’un zorla tutulduğunu iddia etti

‘Çin Uygurlu Müslümanlar’a Baskıyı Arttırıyor’

Çin’in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan Müslüman Uygurlular’ayönelik baskıyı arttırdığı öne sürüldü. Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, ülkedeki siyasi toplama kamplarında bir milyondan fazla Müslüman Uygur’un zorla tutulduğunu iddia etti.

BM uzmanları ayrıca 2,2 milyon Uygur’unda siyasi kamplarda günlük eğitime tabi tutulduklarını öne sürdü. Uzmanlar, tutuklu olmayan iki milyondan fazla Uygur’un da günlük eğitimleri sonrasında evlerine dönmelerine izin verildiğini kaydetti.

BM insan hakları uzmanları, Sincan Uygur Özerk Bölgesi kökenli Müslümanlar’ın Çinliler tarafından yeniden eğitilmek ve telkin edilmek üzere bu toplama kamplarına yerleştirdiğini öne sürdü.

BM: “Elimizde güvenilir raporlar var”

Çin’deki etnik ayrımcılığın tartışıldığı BM İnsan Hakları Paneli’nde konuşan uzmanlar ellerindeki “güvenilir raporlar” doğrultusunda büyük ölçüde Müslüman olan ve Çinliler’den farklı olarak Türk kültürüne sahip olan 1,1 milyon Uygur’un bu gizli kamplarda tutulduğunu belirttiler.

BM Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi Başkan Yardımcısı Gay McDougall, panelde yaptığı konuşmada Çin’de Müslüman azınlık olan Uygurlu’nun bir milyondan fazlasının beyinlerini yıkama amacıyla tutuldukları toplama kamplarında olduğuyla ilgili ellerinde sağlam kaynaklardan gelen raporlar olduğunu öne sürdü.

Çin iddiaları kabul etmedi

Çin hükümeti bugün yaptığı açıklamada McDougall’ın iddialarını kabul etmedi. Çin Komünist Partisi Yetkilileri tüm vatandaşlara eşit davranıldığını savundu. Yetkililer bazı kişilerin aşırılar tarafından kandırıldığı, bu vatandaşların yeniden eğitime tabi tutulduğunu söyledi.

Bir milyondan fazla etnik Uygur’un, Sincan'daki siyasi eğitim kamplarına yerleştirildiği iddiaları sonrasında Pekin'in batı bölgesinde güvenlik önlemlerini arttırdığı kaydedildi.

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