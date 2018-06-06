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Çin ve ABD Arasındaki Gerilim Büyüyor

06.06.2018 17:07 | Son Güncelleme

Çin, ABD’ye Güney Çin Denizi’ndeki tartışmalı adaların yakınlarında B-52 savaş uçakları uçurduğu gerekçesiyle tepki gösterdi

Çin ve ABD Arasındaki Gerilim Büyüyor

Çin, ABD’ye Güney Çin Denizi’ndeki tartışmalı adaların yakınlarında B-52 savaş uçakları uçurduğu gerekçesiyle tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, ABD’yi “ortalığı karıştırmakla” suçladı ve “Çin’i herhangi bir askeri uçağın tehdit edemeyeceğini” belirtti. Hua, Çin’in egemenliğini korumak için gereken ne varsa yapacağını vurguladı.

Savaş uçakları, Çin’in Filipinler’den 6 yıl önce aldığı Scarborough Shoal yakınlarında uçmuştu. Bu gelişme, ABD Savunma Bakanı James Mattis’in Çin’i Güney Çin Denizi’nde “göz korkutma ve tehdit” faaliyetleri yürütmekle suçlamasının sonrasına denk geldi.

Pekin yönetimi, zengin kaynaklara ve dünyanın en yoğun nakliyat hatlarının bazılarına sahip denizin önemli bir bölümü üzerinde hak iddia ediyor. Komşu Malezya, Filipinler, Tayvan ve Vietnam da aynı şekilde deniz üzerinde rekabet halinde.

Mattis geçen haftasonunda Singapur’daki bir güvenlik konferansında yaptığı açıklamada, Çin’in tartışmalı adalara gemileri vurabilecek füzeler ve yerden havaya atılan füzeler konuşandırdığını kaydetmişti.

Bölgenin Amerikan ordu güçleri için “öncelikli bir hareket alanı” olmayı sürdüreceğini ifade eden Mattis, ABD’nin Çin’le “sonuçlara odaklı” bir ilişki geliştirme arzusunda olduğunu sözlerine eklemişti.

İki ülke arasında artan gerilime rağmen Mattis’in Pekin’in davetiyle Çin’i ziyaret etmesi bekleniyor. Ziyaretin tarihi henüz açıklanmadı.

Çin Savunma Bakanlığı, Amerikan ordusuyla daha fazla etkileşim halinde olmayı ümit ettiğini belirtmişti.

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