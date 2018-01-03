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Çin’de 130 milyon yıllık dinozor yumurtası bulundu

DÜNYA HABERLERİ | 03.01.2018 09:48 | Son Güncelleme 3 saat önce

Deniz Kılınç / İstanbul, 3 Ocak (DHA) – Çin'de Jura çağına ait olduğu belirtilen 130 milyon yıllık dinozor yumurtaları bulundu.

Çin'in Jiangxi bölgesindeki Ganzhou kentinde bir grup inşaat işçisinin yeni bir okul inşası için temel attıkları sırada karşılaştıkları yumurtaların Jura dönemi yakınlarına ait 130 milyon yıllık dinozor yumurtaları olduğu ortaya çıktı.

Nature.com sitesinde yayınlanan makaleye göre Ganzhu kenti, "bölgede oviraptorosaurian'ın (tüylü ve kuş benzeri dinozor) en çok görüldüğü yer” olarak biliniyor. İnşaat işçilerin temel atma sırasında kullandıkları patlayıcıların yumurtalara zarar vermediği söylenirken, işçilerin yumurtaları toplarken iki mm kalınlığında siyah bir yumurta kabuğuyla karşılaştığı belirtildi.

Yumurtaların bulunmasının ardından işçiler yerel polisle iletişime geçti ve bölgeye giden uzmanlar alanı çevirerek incelemeye başladı. İncelemelerin ardından yumurtaların Jura döneminin hemen sonrasında başlayan Kretase dönemine ait olduğu belirlendi.

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