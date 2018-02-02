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Çin’de araç yayaların arasına daldı

DÜNYA HABERLERİ | 02.02.2018 10:48 | Son Güncelleme

Çin’in Şanghay kentinde kaldırıma çıkan araç yayaları ezdi.

Şanhay’ın işlek noktalarından Nanjing Batı Caddesi’nde meydana gelen olayda 3’ü ağır 18 kişinin yaralandığı bildirildi. Sabah 08.57’de hızla seyreden bir minivanın kaldırıma çıkarak yayaları ezdiği, daha sonra bir ağaca çarparak durduğu belirtildi.

Sosyal medyaya yansıyan ilk görüntülerde yanan araçtan dumanlar çıktığı, civardaki vatandaşların yerde yatan yaralılara müdahale ettiği görülüyor. Olayın nedeninin araştırıldığı bildirildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
çin Kaza ŞANGHAY

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