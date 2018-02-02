Çin’de araç yayaların arasına daldı

Şanhay’ın işlek noktalarından Nanjing Batı Caddesi’nde meydana gelen olayda 3’ü ağır 18 kişinin yaralandığı bildirildi. Sabah 08.57’de hızla seyreden bir minivanın kaldırıma çıkarak yayaları ezdiği, daha sonra bir ağaca çarparak durduğu belirtildi.

Sosyal medyaya yansıyan ilk görüntülerde yanan araçtan dumanlar çıktığı, civardaki vatandaşların yerde yatan yaralılara müdahale ettiği görülüyor. Olayın nedeninin araştırıldığı bildirildi.

İHA