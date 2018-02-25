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Çin’de Başkanlık Görev Süresi Kısıtlaması Kalkıyor mu?

25.02.2018 20:39 | Son Güncelleme

Çin’in resmi Xinhua haner ajansı, Komunist Parti Merkez Komitesi’nin devlet başkanının ve yardımcısınıngörev süresini kısıtlayan maddeyi anayasadan çıkarmak için öneri sunduğunu açıkladı

Çin’de Başkanlık Görev Süresi Kısıtlaması Kalkıyor mu?

Çin’in resmi Xinhua haner ajansı, Komunist Parti Merkez Komitesi’nin devlet başkanının ve yardımcısınıngörev süresini kısıtlayan maddeyi anayasadan çıkarmak için öneri sunduğunu açıkladı.

Değişiklik Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in görev süresinin dolacağı 2023’den sonra da başkan olarak görev yapmasının önünü açıyor.

Xi Jinping 2013’ten buyana devlet başkanlığı koltuğunda oturuyor.

Anayasada devlet başkanı ve yardımcısının 5 yıldan oluşan iki dönemden fazla hizmet etmemesi gerektiği belirtiliyor.

Söz konusu önerinin Çin Parlamentosu, Ulusal Halk Kongresi tarafından onaylanması gerekiyor.

Uzun süredir Xi Jinping’in başkanlığını 2023’ün ardından da devam ettirmek istediği belirtiliyordu.

1953 doğumlu olan Xi Jinping Komunist Parti’nin kurucularından birinin oğlu. 1974 yılında partiye katılan Xi Jinping 2013’te başkanlık koltuğuna oturana kadar basamakları bir bir yükseldi.

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