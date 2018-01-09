HABER

Çin’de çöpçatan uygulamaları robot kadınlarla erkekleri dolandırdı

09.01.2018 04:25 | Son Güncelleme 8 saat önce

Ülkede çok sayıda uygulamada kadınlarla yazıştığını sanan erkeklerin aslında robotlarla yazıştıkları ortaya çıktı. Şirketler polis baskınıyla kapatıldı. On binlerce erkeğin robot kadınları gerçek sanarak uygulama üzerinden 1 milyar yuan (yaklaşık 576 milyon TL) değerinde para ve hediye gönderdiği açıklandı.

Çin'de, çöpçatan uygulamalarındaki kadınların aslında birer robot yazılım olduğu ortaya çıkan çok sayıda şirket kapatıldı.

Modern Express gazetesinin haberine göre 21 yazılım şirketi kapatılırken, 600'den fazla şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon, bazı kadınların mesajlarının bilgisayarlar tarafından otomatik üretildiğinin tespit edilmesi üzerine yapıldı.

Guangdong kentinde polis, Ağustos 2017'de bir uygulamanın var olmayan pornografik videolar izletme bahanesiyle kullanıcılardan para aldığının ortaya çıkmasının ardından bazı uygulamalar hakkında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturmalarda en az bir şirketin teknik personelinin sahte "seksi kadın" hesapları yarattığı anlaşıldı.

Bu hesaplar otomatik tanışma mesajlarıyla siteye yeni kaydolan hesaplarla iletişime geçiyordu.

Polis raporuna göreşirketler kullanıcılarına para harcamaları için yalan söylemek için suç işlemiş oldu.

'Yapay zeka sonunda insan zekasını geçti'Tahminlere göre on binlerce erkek, gerçek sandıkları kadınlara uygulama üzerinden hediye ve para göndermek için 1 milyar yuan (yaklaşık 576 milyon TL) harcadı.

Çin'de sosyal medya kullanıcıları ise dolandırıcılık karşısında hem şaşırdı hem de eğlendiklerini gizlemedi.

Bir kullanıcı, "Yapay zeka sonunda insan zekasını geçti" dedi.

Bazı kullanıcılar ise dolandırıcıların yetenekleri karşısında hayrete düşerken, "Bu kadar yetenekli insanlar neden dolandırıcılık yapmakla uğraşıyor?" diye sordu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Can Ataklı yazdı: Soylu, operasyonları görevde kalabilmek için mi yapıyor?

Can Ataklı yazdı: Soylu, operasyonları görevde kalabilmek için mi yapıyor?

'Hostesler yolcuları baştan çıkarıyor'

'Hostesler yolcuları baştan çıkarıyor'

Selçuk İnan'ın 'S8' davasında karar çıktı

Selçuk İnan'ın 'S8' davasında karar çıktı

Başakşehir Arda Turan için kesenin ağzını açtı

Başakşehir Arda Turan için kesenin ağzını açtı

Sütyen takmayı sevmeyen ünlüler

Sütyen takmayı sevmeyen ünlüler

Son dakika! İsrail Esad'ın silah depousunu vurdu!

Son dakika! İsrail Esad'ın silah depousunu vurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gizli görev için gönderildi, esrarengiz bir şekilde kayboldu

Gizli görev için gönderildi, esrarengiz bir şekilde kayboldu

Son dakika! İsrail Esad'ın silah depousunu vurdu!

Son dakika! İsrail Esad'ın silah depousunu vurdu!

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Kuzey ve Güney Kore, Olimpiyatlar için masaya oturdu

Kuzey ve Güney Kore, Olimpiyatlar için masaya oturdu

Trump'ın Rusya soruşturması kapsamında sorgulayabileceği iddia edildi

Trump'ın Rusya soruşturması kapsamında sorgulayabileceği iddia edildi

Üç doktorun 'öldü' dediği mahkum otopsiden önce uyandı

Üç doktorun 'öldü' dediği mahkum otopsiden önce uyandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.