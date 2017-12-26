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Çin'de dünyanın en uzun cam köprüsü ziyaretçiye açıldı

DÜNYA HABERLERİ | 26.12.2017 08:36 | Son Güncelleme 3 saat önce

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Aralık (DHA) - Çin'de dünyanın en uzun cam köprüsü ziyarete açıldı.

Çin'in başkenti Pekin yakınlarındaki Hebei eyaletinde bulunan Shijiazhuang kentinde, dünyanın en uzun cam köprüsü halka açıldı. Kentin Pingshan bölgesinde Hongyagu Manzara Alanı'ndaki iki uçurum arasında kurulan köprü, 218 metre yükseklikte yer alıyor.

Hebei Group isimli turizm şirketi tarafından inşa edilen köprü 1.077 adet camdan oluşuyor ve köprü Çin'de bir ilk olmak üzere, yayılma altındaki yapılar tarafından destekleniyor.

Köprü projesinin başkanı Liu Qiqi, yapının iki bin kişi taşıyabildiğini fakat köprü üzerinde aynı anda 500 kişinin bulunmasının daha güvenli olduğunu söylerken ziyaretçilere heyecan vermek adına, merkezine doğru gidildikçe köprünün sallandığını belirtti. (Fotoğraflı)

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