Çin'de Gizemli Hastalık Amerikalı Personeli Vurdu

ABD’nin Küba’daki diplomatik personelinin başına gelen bir durumun benzeri şimdi de Çin’de yaşanıyor.
ABD, geçen ay Çin’in Guangzhou kentinde “anormal bir ses” duyduktan ve basınç hissettikten sonra hastalanan bir çalışanın ardından, diplomatlar ve ailelerine yönelik yeni testlerin yapıldığını ve daha bazı kişilerin de ABD’ye geri gönderildiğini duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı, geçen ay bir Amerikan hükümeti çalışanının, “hafif, belli belirsiz ancak anormal ses ve basınç hissetmesi” ve “hafif travmatik beyin hasarı” teşhisi konmasının ardından sağlık uyarısı yayınlamıştı.
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen ayki olayı “ciddi bir tıbbi vaka” olarak tanımlamıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın talep eden tüm çalışanlar ve aile üyelerini sağlık kontrolünden geçirmek üzere Guangzhou’ya tıbbi ekip gönderdiğini ve bunun sonucunda da bazı kişilerin ilave kontroller için ABD’ye gönderildiğini belirtti.
Sözcü, bu kişilerin sayısını açıklamadı.
Nauert açıklamasında, “Amerikalı tıp görevlileri, rapor edilen belirtilerin nedenini belirlemek ve bulguların daha önce hastalanan hükümet personelinin durumuyla benzerlik gösterip göstermediği ya da tümüyle alakasız mı olduğunu ortaya çıkarmak için kapsamlı çalışmalar yürütmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.
Amerika, Küba’daki personelinin ve ailelerinin de sıradışı bir ses duymalarının ardından bir dizi rahatsızlık yaşadıklarını bildirmişti. Belirtilerin büyük kısmı Mayıs 2017’de ortaya çıkmıştı.
Hala açıklanamayan olay Amerika-Küba ilişkilerinde gerilime neden olmuştu. Uzmanlar bunun ses saldırısı ya da elektromanyetik silahla düzenlenmiş bir saldırı olabileceği ihtimalleri üzerinde duruyor.
Dışişleri Bakanlığı geçen Ekim ayında Havana’daki büyükelçiliğinde bulunan zaruri olmayan personelin ve ailelerin kenti terk etmelerini istemişti.
Belirtiler, kişiden kişiye değişiklik gösteriyor. Bazıları işitme kaybı ve sarsıntı hissederken bazıları mide bulantısı, baş ağrısı ve kulak çınlaması hissediyor.
AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçlarını açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Man Adası' şoku! İşte Erdoğan'a ödeyeceği para
Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum
Meteoroloji'den son dakika kritik kavurucu sıcaklık uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak?
Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ile geri kabul anlaşmasını durdurduk
Kızgın bisikletçi havalı kornayla terör estirdi
Boynuna ip bağlayıp yerlerde sürüklediler! Vahşetin sonrasında görüntüler ortaya çıktı
Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda
11 yılda 28 kez ameliyat oldu! Barbie bebeğe benzemek isterken bakın ne hale geldi
Daha önce böyle bir isim duymadınız! Nüfus memuru 'ben bu ismi yazamam' dedi ama...
CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk
Bir vücutta 3 DNA taşıyor! Bu Türkiye'de bir ilk...
MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum