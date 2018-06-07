Çin'de Gizemli Hastalık Amerikalı Personeli Vurdu

ABD’nin Küba’daki diplomatik personelinin başına gelen bir durumun benzeri şimdi de Çin’de yaşanıyor.

ABD, geçen ay Çin’in Guangzhou kentinde “anormal bir ses” duyduktan ve basınç hissettikten sonra hastalanan bir çalışanın ardından, diplomatlar ve ailelerine yönelik yeni testlerin yapıldığını ve daha bazı kişilerin de ABD’ye geri gönderildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, geçen ay bir Amerikan hükümeti çalışanının, “hafif, belli belirsiz ancak anormal ses ve basınç hissetmesi” ve “hafif travmatik beyin hasarı” teşhisi konmasının ardından sağlık uyarısı yayınlamıştı.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen ayki olayı “ciddi bir tıbbi vaka” olarak tanımlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın talep eden tüm çalışanlar ve aile üyelerini sağlık kontrolünden geçirmek üzere Guangzhou’ya tıbbi ekip gönderdiğini ve bunun sonucunda da bazı kişilerin ilave kontroller için ABD’ye gönderildiğini belirtti.

Sözcü, bu kişilerin sayısını açıklamadı.