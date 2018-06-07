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Çin'de Gizemli Hastalık Amerikalı Personeli Vurdu

07.06.2018 17:51 | Son Güncelleme

ABD’nin Küba’daki diplomatik personelinin başına gelen bir durumun benzeri şimdi de Çin’de yaşanıyor

Çin'de Gizemli Hastalık Amerikalı Personeli Vurdu

ABD’nin Küba’daki diplomatik personelinin başına gelen bir durumun benzeri şimdi de Çin’de yaşanıyor.

ABD, geçen ay Çin’in Guangzhou kentinde “anormal bir ses” duyduktan ve basınç hissettikten sonra hastalanan bir çalışanın ardından, diplomatlar ve ailelerine yönelik yeni testlerin yapıldığını ve daha bazı kişilerin de ABD’ye geri gönderildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, geçen ay bir Amerikan hükümeti çalışanının, “hafif, belli belirsiz ancak anormal ses ve basınç hissetmesi” ve “hafif travmatik beyin hasarı” teşhisi konmasının ardından sağlık uyarısı yayınlamıştı.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen ayki olayı “ciddi bir tıbbi vaka” olarak tanımlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın talep eden tüm çalışanlar ve aile üyelerini sağlık kontrolünden geçirmek üzere Guangzhou’ya tıbbi ekip gönderdiğini ve bunun sonucunda da bazı kişilerin ilave kontroller için ABD’ye gönderildiğini belirtti.

Sözcü, bu kişilerin sayısını açıklamadı.

Nauert açıklamasında, “Amerikalı tıp görevlileri, rapor edilen belirtilerin nedenini belirlemek ve bulguların daha önce hastalanan hükümet personelinin durumuyla benzerlik gösterip göstermediği ya da tümüyle alakasız mı olduğunu ortaya çıkarmak için kapsamlı çalışmalar yürütmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

Amerika, Küba’daki personelinin ve ailelerinin de sıradışı bir ses duymalarının ardından bir dizi rahatsızlık yaşadıklarını bildirmişti. Belirtilerin büyük kısmı Mayıs 2017’de ortaya çıkmıştı.

Hala açıklanamayan olay Amerika-Küba ilişkilerinde gerilime neden olmuştu. Uzmanlar bunun ses saldırısı ya da elektromanyetik silahla düzenlenmiş bir saldırı olabileceği ihtimalleri üzerinde duruyor.

Dışişleri Bakanlığı geçen Ekim ayında Havana’daki büyükelçiliğinde bulunan zaruri olmayan personelin ve ailelerin kenti terk etmelerini istemişti.

Belirtiler, kişiden kişiye değişiklik gösteriyor. Bazıları işitme kaybı ve sarsıntı hissederken bazıları mide bulantısı, baş ağrısı ve kulak çınlaması hissediyor.

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