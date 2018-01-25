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Çin'de işçilere maaşı para yerine tuğlayla ödediler

25.01.2018 11:15 | Son Güncelleme 2 saat önce

Çin'in güney doğusundaki bir tuğla fabrikası, işçilerine maaş ödemekte zorlananınca çareyi maaşları tuğlayla ödemekte buldu. Her işçi fabrikadan yaklaşık 9 bin 500 tuğla alacak.

Çin'in güney doğusundaki bir tuğla fabrikası, işçilerine maaş ödemekte zorlananınca çareyi maaşları tuğlayla ödemekte buldu.

Yaklaşık 30 işçisine 90 bin yuan (yaklaşık 52 bin TL) borcu bulunan fabrikanın çalışanları, borcun 80 bin yuanı karşılığında 290 bin tuğla almayı kabul etti. Bu işçi başına yaklaşık 9 bin 500 tuğlaya denk düşüyor.

Jiangxi Daily'nin haberine göre tümü ülkenin farklı yerlerinden göçen işçiler, elektriği olmayan evlerde kömürle ısınarak yaşamak zorunda kaldı.

Yerel yetkililerin ve mahkemenin devreye girmesinin ardından işçiler maaşlarının büyük kısmını para yerine tuğla olarak almayı kabul etti.

Fakat şirketin geriye kalan 10 bin yuanı ödemekte de zorluk çektiği bildiriliyor.

Çin'in sosyal medya sitesi Sina Weibo'da kullanıcılar, kırsal bölgelerden göç eden işçilerin daha önce de benzer sorunlarla karşılaştığını hatırlatarak duruma tepki gösterdi.

Tüm Çin Sendikaları Federasyonu ise son beş yılda beş milyondan fazla işçinin ödenmemiş 30 milyar yuanlık maaşını almalarına yardımcı olduğunu açıkladı.

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