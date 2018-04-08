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Çin’de Nehrin Donan Bölümü Patlatıldı

08.04.2018 20:46 | Son Güncelleme

Çin’in kuzey doğusundaki Heilongjiang Nehri’nin bir bölümündeki buzlar kontrollü şekilde patlatıldı

Çin’de Nehrin Donan Bölümü Patlatıldı

Çin’in kuzey doğusundaki Heilongjiang Nehri’nin donan bir bölümü kontrollü şekilde patlatıldı.

Amaç buz kütlelerinin yığılarak yakında yaşayanlar için tehlike oluştrumasını önlemekti.

Patlamalar nehrin yüzeyindeki buzları kırdı.

Buz parçacıkları tüy gibi havaya yayıldı.

Bu da görsel bir şölen oluşturdu.

Operasyon nehrin beş kilometrelik bir kısmında düzenlendi.

Birçok kışı kıyıdan patlama anını takip etti.

Amur Nehri olarak da bilinen nehir Rusya ve Çin arasındaki sınırın bir kısmını oluşturuyor.

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