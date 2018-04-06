Çin'de sperm bankası bağışçılarda 'Komünist Parti'ye bağlılık' şartı aradı

Çin'in başkenti Pekin'de bir sperm bankası tüm potansiyel sperm bağışçılarından (donör) Komünist Parti'ye bağlılık talebinde bulundu.

Pekin Üniversitesi Hastanesi, WeChat sosyal paylaşım sitesinden Çarşamba günü yaptığı açıklamada, donörlerin "sosyalist anavatanlarını sevmeleri" şartını koştu.

Açıklamada ayrıca, beden sağlığı ve sperm kalitesiyle ilgili tıbbi testleri geçenlere yaklaşık 872 dolara denk gelen 5 bin 500 yuan ödeneceği de belirtildi.

Açıklama daha sonra Cuma akşamı sosyal paylaşım sitesinden silindi.

Sperm bağışçılarının 20 ila 45 yaşlarında arasında olması ve herhangi bir genetik veya bulaşıcı hastalığa yakalanmamış olmaları, kilo sorunu, renk körlüğü veya saç dökülmesi sorunlarını yaşamıyor olmaları gerektiği de açıklamada yer aldı.

Sperm bağışçılarından beklenen bir diğer özellik de "uygun siyasi kalitelere sahip olmaları."

Donörlerden "Komünist Partisi'ni desteklemeleri ve partinin amaçlarına sadık kalmaları, edepli, yasalara uyan ve siyasi sorunlardan uzak vatandaşlar olmaları" istendi.