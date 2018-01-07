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Çin'de tanker ile kargo gemisi çarpıştı: 32 kayıp

07.01.2018 12:25 | Son Güncelleme 34 dakika önce

Çin'de Cumartesi akşamı bir petrol tankeri ile bir kargo gemisinin çarpışması sonucu 32 kişi kayboldu. 136 bin ton İran petrolü taşıyan Panama bandıralı The Sanchi tankeri çarpışmanın etkisiyle yandı.

AFP Çarpışma Şangay'ın 160 deniz mili açığında gerçekleşti

Çin'de Cumartesi akşamı bir petrol tankeri ile bir kargo gemisinin çarpışması sonucu 32 kişi kayboldu.

136 bin ton İran petrolü taşıyan Panama bandıralı The Sanchi tankeri çarpışmanın etkisiyle yandı.

Çin Ulaştırma Bakanlığı, tankerdeki 30 İranlı ve iki Bangladeşlinin kaybolduğunu, kargo gemisindeki 21 kişinin ise kurtartıldığını açıkladı

Şangay'ın 160 deniz mili (296 kilometre) açığında gerçekleşen çarpışmanın ardından bölgede kurtarma çalışmalarına katılması için sekiz gemi gönderildi.

https://twitter.com/CGTNOfficial/status/949847589318307840

Çin Devlet Televizyonu CGTN kazanın görüntülerini yayınladı.

Geminin seyahat verilerini yayınlayan Reuters'a göre tanker İran'ın Hark Adası'ndan Güney Kore'nin Daesan kentine gidiyordu.

Gemideki petrolün değeri ise 60 milyon dolar (yaklaşık 222 milyon TL) olarak tahmin ediliyor.

Çin Ulaştırma Bakanlığı'na göre mürettebatının tamamı kurtulan Hong Kong bandıralı CF Crystal kargo gemisi ise ABD'den Çin'e tahıl taşıyordu.

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