Çin’deki Amerikalı Personele Ses Dalgasıyla Saldırı Şüphesi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin’de bulunan bir diplomatik personelinin "anormal bir ses" duyduktan ve basınç hissettikten sonra hastalandığını bildirdi. Benzer bir durum Küba’daki Amerikalı diplomatların da başına gelmişti.

Bakanlık, Çin’deki Amerikan vatandaşlarına e-mail yollayarak bilgi verdi. Amerikan konsolosluğunun bulunduğu Guangzhou kentindeki olayın nedeni bilinmiyor.

Gönderilen bilgi notunda ‘‘Çin’de bulunan bir Amerikan hükümeti çalışanı hafif, belli belirsiz ancak anormal ses ve basınç hissettiğini kaydetti’’ denildi. Bakanlık, "Amerikan hükümeti bu ihbarları ciddiye alıyor ve Çin’deki çalışanlarını konuyla ilgili olarak uyardı’’ açıklaması yaptı.

Bakanlık Çin’de daha önce ne diplomatik topluluk içerisinde ne de başka şekilde benzer bir olaya rastladıklarını kaydetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Sağlık Komisyonu ise konuyla ilgili kendilerine faksla gönderilen soruları henüz yanıtlamadı.

Amerika, Küba’daki personelinin ve ailelerinin sıradışı bir ses duymalarının ardından bir dizi rahatsızlık yaşadıklarını bildirmişti. Belirtilerin büyük kısmı Mayıs 2017’de ortaya çıkmıştı.