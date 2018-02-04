Çin'den ABD'nin yeni nükleer stratejisine tepki

Çin, ABD'nin yeni nükleer silah stratejisine tepki göstererek, Washington'u Soğuk Savaş anlayışını terk etmeye çağırdı. Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD'nin Soğuk Savaş zihniyetinden bir an önce çıkmasını, nükleer silahsızlandırma konusundaki kendi sorumluluklarını ciddiyetle yerine getirmesini ve Çin'in ulusal savunma ile askeri gelişmelerine objektif bakış açısı geliştimesini umuyoruz" denildi.

ABD Savunma Bakanlığı Cuma günü açıkladığı Nükleer Durum İnceleme Raporunda Rusya ve Çin'i ABD'ye karşı en büyük tehdit olarak göstermişti. Bu tehdide karşı ABD'nin "özel ve esnek" adımlar atarak nükleer kapasitesini geliştireceği belirtilmişti. Raporu açıklayan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Patrick Shanahan, ABD'nin hedefinin nükleer silah miktarını artırmak olmadığını, mevcut kapasiteyi modernleştirme ve düşük verimli nükleer başlıklar geliştimek olduğunu belirtmişti.

ABD'nin açıkladığı yeni stratejiye Rusya da tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Pentagon'un Moskova'yla ilgili "silahlanma yarışına geri dönmeye kararlı" iddiasının gerçekle ilgisi olmadığını, Washington'un stratejisinin hayal kırıklığı yarattığını bildirdi. Bakanlığın açıklamasında, "Washington'da beliren bu yeni yaklaşımı dikkate alarak güvenliğimizi sağlamak adına gerekli tedbirleri alacağız" denildi.

Bakanlık ayrıca askeri doktrinine göre, Rusya'nın nükleer silah kullanımının sadece Rusya veya müttefiklerine nükleer silah ya da kitle imha silahlarıyla yapılacak olası saldırılara karşılık vermekle kısıtlı olduğunu belirtti.

DW,dpa,AFP/GY,DÇÜ

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