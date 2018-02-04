HABER

Çin'den ABD'nin yeni nükleer stratejisine tepki

04.02.2018 15:07 | Son Güncelleme

Pekin yönetimi, yeni nükleer silah stratejisini açıklayan ABD yönetimini Soğuk Savaş anlayışından vazgeçmeye davet etti.

Çin'den ABD'nin yeni nükleer stratejisine tepki

Çin, ABD'nin yeni nükleer silah stratejisine tepki göstererek, Washington'u Soğuk Savaş anlayışını terk etmeye çağırdı. Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD'nin Soğuk Savaş zihniyetinden bir an önce çıkmasını, nükleer silahsızlandırma konusundaki kendi sorumluluklarını ciddiyetle yerine getirmesini ve Çin'in ulusal savunma ile askeri gelişmelerine objektif bakış açısı geliştimesini umuyoruz" denildi.

ABD Savunma Bakanlığı Cuma günü açıkladığı Nükleer Durum İnceleme Raporunda Rusya ve Çin'i ABD'ye karşı en büyük tehdit olarak göstermişti. Bu tehdide karşı ABD'nin "özel ve esnek" adımlar atarak nükleer kapasitesini geliştireceği belirtilmişti. Raporu açıklayan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Patrick Shanahan, ABD'nin hedefinin nükleer silah miktarını artırmak olmadığını, mevcut kapasiteyi modernleştirme ve düşük verimli nükleer başlıklar geliştimek olduğunu belirtmişti.

ABD'nin açıkladığı yeni stratejiye Rusya da tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Pentagon'un Moskova'yla ilgili "silahlanma yarışına geri dönmeye kararlı" iddiasının gerçekle ilgisi olmadığını, Washington'un stratejisinin hayal kırıklığı yarattığını bildirdi. Bakanlığın açıklamasında, "Washington'da beliren bu yeni yaklaşımı dikkate alarak güvenliğimizi sağlamak adına gerekli tedbirleri alacağız" denildi.

Bakanlık ayrıca askeri doktrinine göre, Rusya'nın nükleer silah kullanımının sadece Rusya veya müttefiklerine nükleer silah ya da kitle imha silahlarıyla yapılacak olası saldırılara karşılık vermekle kısıtlı olduğunu belirtti.

DW,dpa,AFP/GY,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye jürisinde finaller öncesinde yeni gerginlik!

O Ses Türkiye jürisinde finaller öncesinde yeni gerginlik!

Arif Sağ: Orhan'a bir daha güvenmem

Arif Sağ: Orhan'a bir daha güvenmem

Afrin'de son durum! Birer birer örgütün elinden alınıyor!

Afrin'de son durum! Birer birer örgütün elinden alınıyor!

Rihanna, Mesut Özil'le yan yana!

Rihanna, Mesut Özil'le yan yana!

O Ses Türkiye'de Gökhan Acun'u terletti! Canlı yayın uyarısı yaptı

O Ses Türkiye'de Gökhan Acun'u terletti! Canlı yayın uyarısı yaptı

WhatsApp kullanıcılarına müjde! Uzun süredir bekleniyordu

WhatsApp kullanıcılarına müjde! Uzun süredir bekleniyordu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan İtalyan gazeteciye tepki: Sorunuzu düzeltmeme izin verin

Erdoğan'dan İtalyan gazeteciye tepki: Sorunuzu düzeltmeme izin verin

İdlib'de, Rus uçağına düzenlenen saldırıyı Fetih el Şam üstlendi

İdlib'de, Rus uçağına düzenlenen saldırıyı Fetih el Şam üstlendi

Erdoğan La Stampa'ya konuştu: AB'ye tam üyelik istiyoruz

Erdoğan La Stampa'ya konuştu: AB'ye tam üyelik istiyoruz

Koalisyon görüşmelerinde son gün

Koalisyon görüşmelerinde son gün

Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçildiği CHP Kurultayı ikinci gününde

Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçildiği CHP Kurultayı ikinci gününde

Alman istihbarat servisi: Kuzey Kore nükleer parça temini için Berlin'deki büyükelçiliğini kullandı

Alman istihbarat servisi: Kuzey Kore nükleer parça temini için Berlin'deki büyükelçiliğini kullandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.