Çin'den ABD'ye 3 milyar dolarlık gümrük vergisi tehdidi

Beijing, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin mallarına 50 milyar dolarlık gümrük vergisi kararına misilleme olarak, ABD ürünlerine 3 milyar dolar vergi getirme planlarını açıkladı.

Domuz eti, şarap, meyve ve kabuklu yemişler ile paslanmaz çelik, bu ürünler arasında.

Perşembe günü Trump, ABD'ye her yıl yüz milyarlarca dolar maliyeti olan 'fikri mülkiyet hırsızlığı' yapmakla suçladığı Çin'e karşı yaptırımların gerekli olduğunu söylemişti. Trump, Çin'in ticari anlaşmaların yeniden görüşülmesi gerektiği ülkelerden biri olduğunu da sözlerine eklemişti.

Çin Ticaret Bakanlığı ise, bu hamleye iki aşamalı bir gümrük planıyla karşılık vermeyi tasarladıklarını duyurdu.

ABD'ye ikili ticari ilişkileri "tehlikeli bir noktaya getirmemesi" çağrısı yapan bakanlık yetkilileri, planlarını şöyle açıkladı:

Taze meyze ve şarap dahil 1 milyar değerindeki 120 ürüne, yüzde 15 gümrük vergi

Hurda alüminyum dahil 8 ürüne, yüzde 25 vergi

Trump, "ticaret savaşını" kazanacağından emin. Çin ise, ticaret savaşı istemediklerini ama böyle bir savaşa girmekten korkmayacaklarını söylüyor.

Çin, bu planın ilk adımını hayata geçirmeden önce, ABD'nin anlaşmaya yanaşıp yanaşmayacağına bakacak.