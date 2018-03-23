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Çin'den ABD'ye 3 milyar dolarlık gümrük vergisi tehdidi

23.03.2018 09:06 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin mallarına 50 milyar dolarlık gümrük vergisi getirme kararına karşı Beijing, ABD ürünlerine 3 milyar dolar vergi getirecek iki aşamalı misillime planını duyurdu.

Çin'den ABD'ye 3 milyar dolarlık gümrük vergisi tehdidi

Beijing, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin mallarına 50 milyar dolarlık gümrük vergisi kararına misilleme olarak, ABD ürünlerine 3 milyar dolar vergi getirme planlarını açıkladı.

Domuz eti, şarap, meyve ve kabuklu yemişler ile paslanmaz çelik, bu ürünler arasında.

Perşembe günü Trump, ABD'ye her yıl yüz milyarlarca dolar maliyeti olan 'fikri mülkiyet hırsızlığı' yapmakla suçladığı Çin'e karşı yaptırımların gerekli olduğunu söylemişti. Trump, Çin'in ticari anlaşmaların yeniden görüşülmesi gerektiği ülkelerden biri olduğunu da sözlerine eklemişti.

Çin Ticaret Bakanlığı ise, bu hamleye iki aşamalı bir gümrük planıyla karşılık vermeyi tasarladıklarını duyurdu.

ABD'ye ikili ticari ilişkileri "tehlikeli bir noktaya getirmemesi" çağrısı yapan bakanlık yetkilileri, planlarını şöyle açıkladı:

  • Taze meyze ve şarap dahil 1 milyar değerindeki 120 ürüne, yüzde 15 gümrük vergi
  • Hurda alüminyum dahil 8 ürüne, yüzde 25 vergi

Trump, "ticaret savaşını" kazanacağından emin. Çin ise, ticaret savaşı istemediklerini ama böyle bir savaşa girmekten korkmayacaklarını söylüyor.

Çin, bu planın ilk adımını hayata geçirmeden önce, ABD'nin anlaşmaya yanaşıp yanaşmayacağına bakacak.

Beijing'in bir diğer planı da Dünya Ticaret Örgütü üzerinden Trump'ın geçen ay duyurduğu çelik ve alüminyuma gümrük vergisi getirme kararı hakkında yasal yollara başvurmak.

ABD çelik ticareti

ABD Başkanı Trump'ın, ülkessinin ithal ettiği çelik ve alüminyuma yüzde 25 ek gümrük vergisi getiren düzenlemeyi, Kanada ve Meksika'yı muaf tutarak imzalaması AB'nin tepkisini çekmişti.

Trump, bu sektörlerde ABD'ye düşük maliyetli mal satan devletleri damping yapmakla suçluyordu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Washington'un çelik ve alüminyum ürünlerine getireceği ek gümrük verilerinden AB'nin muaf tutulması çağrısında bulunmuştu.

ABD'nin Cuma günü yürürlüğe girecek yeni düzenlemesi çelikte yüzde 25, alüminyumda yüzde 10 vergi artırımı öngörüyor.

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