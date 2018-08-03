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Çin'den ABD'ye 60 Milyar Dolarlık Gümrük Vergisi Hazırlığı

03.08.2018 19:25 | Son Güncelleme

Pekin yönetiminden ABD’yle ticaret savaşında yeni bir adım geldi. Çin Maliye Bakanlığı, ABD'nin Çin mallarına yönelik gümrük vergilerini arttırma kararına misilleme olarak Amerikan mallarına yönelik 60 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getireceğini açıkladı

Çin'den ABD'ye 60 Milyar Dolarlık Gümrük Vergisi Hazırlığı

Pekin yönetiminden ABD’yle ticaret savaşında yeni bir adım geldi. Çin Maliye Bakanlığı, ABD'nin Çin mallarına yönelik gümrük vergilerini arttırma kararına misilleme olarak Amerikan mallarına yönelik 60 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getireceğini açıkladı. Gümrük vergisi kapsamına alınan ürünler arasında sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve ABD yapımı uçaklar var.

Çin Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı yeni gümrük vergileri ABD'den ithal edilen toplam 5 bin 207 ürünü kapsıyor, vergi oranları da yüzde 5 ve yüzde 25 arasında değişiyor.

Trump yönetimi, bu hafta içinde, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolar değerindeki ürünlere yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi önererek, Pekin'den taviz koparmak amacıyla baskıyı arttırmıştı. Çin ise hem karşılık vereceğini duyurmuş hem de ABD'ye rasyonel şekilde hareket ederek anlaşmazlığın çözülmesi için müzakereye dönme çağrısında bulunmuştu.

ABD ve Çin, Temmuz ayında karşılıklı olarak birbirlerinden ithal ettikleri ürünlere 34 milyar dolarlık gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı. Washington'ın da yakın zamanda Çin mallarına yönelik ek 16 milyar dolarlık gümrük vergisi getirmesi bekleniyor.

Beyaz Saray ve ABD Ticaret Bakanlığı temsilcileri, Çin'den gelen yeni gümrük vergisi adımı konusunda henüz yorum yapmadı.

Çin Ticaret Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, "ABD tarafı hem şirketler hem de tüketicilerin çıkarlarına ters bir adım atarak tansiyonu yükseltme yoluna gitti. Çin de bu durumda ülke onurunu ve halkının çıkarlarını savunmak amacıyla karşı adım atmak durumundadır" ifadesini kullandı.

Gümrük vergileriyle hedef alınan ABD ürünleri arasında et ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) gibi ürünler bulunuyor. Gümrük vergisi kapsamına alınan ürünler arasında doğalgazın da olması Pekin'in Washington’la ticaret savaşında enerji alanında elindeki son önemli silahlarından birini devreye sokmuş olduğunun göstergesi.

LNG piyasası, Çin'e yılda ihrac edilen yaklaşık 12 milyar dolarlık ham petrol piyasasıyla kıyaslandığında değer olarak çok büyük değil. Ancak Pekin yönetimi, hava kirliliğiyle mücadele kapsamında, kömür kullanımından doğalgaz kullanımına geçme planını tamamen devreye soktuğunda, bu düzeyde gümrük vergisinin etkisi daha çok hissedilebilir.

Çin'in yeni gümrük vergisi paketi kapsamına giren diğer ABD ürünleri arasında, yarı iletken maddeler, helikopter, uçak, prezervatif, et ürünleri, çelik ürünleri ve kahve de bulunuyor.

Çin Ticaret Bakanlığı, teklif edilen 60 milyar dolarlık yeni gümrük vergisi adımının mantıklı ve ölçülü olduğunu belirtti, gittikçe tırmanan ticaret savaşında gelecek dönemde daha fazla karşı adım atma hakkını da saklı tuttuğu konusunda uyarıda bulundu.

Çin Ticaret Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Amerikan ürünlerine uygulanacak yeni gümrük vergilerinin zamanlamasının, ABD'nin bundan sonra atacağı adımlara bağlı olacağını belirtti.

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