Çin'den ABD'ye 60 Milyar Dolarlık Gümrük Vergisi Hazırlığı

Pekin yönetiminden ABD’yle ticaret savaşında yeni bir adım geldi. Çin Maliye Bakanlığı, ABD'nin Çin mallarına yönelik gümrük vergilerini arttırma kararına misilleme olarak Amerikan mallarına yönelik 60 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getireceğini açıkladı. Gümrük vergisi kapsamına alınan ürünler arasında sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve ABD yapımı uçaklar var.

Çin Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı yeni gümrük vergileri ABD'den ithal edilen toplam 5 bin 207 ürünü kapsıyor, vergi oranları da yüzde 5 ve yüzde 25 arasında değişiyor.

Trump yönetimi, bu hafta içinde, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolar değerindeki ürünlere yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi önererek, Pekin'den taviz koparmak amacıyla baskıyı arttırmıştı. Çin ise hem karşılık vereceğini duyurmuş hem de ABD'ye rasyonel şekilde hareket ederek anlaşmazlığın çözülmesi için müzakereye dönme çağrısında bulunmuştu.

ABD ve Çin, Temmuz ayında karşılıklı olarak birbirlerinden ithal ettikleri ürünlere 34 milyar dolarlık gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı. Washington'ın da yakın zamanda Çin mallarına yönelik ek 16 milyar dolarlık gümrük vergisi getirmesi bekleniyor.