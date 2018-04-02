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Çin'den ABD'ye missileme: 128 ürüne yüzde 25'e varan ek gümrük vergisi getirildi

02.04.2018 05:01 | Son Güncelleme

Çin, ABD'den ithal ettiği domuz eti, şarap, meyve ve kabuklu yemişler dahil olmak üzere 128 ürüne yüzde 25'e varan ek gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

Çin'den ABD'ye missileme: 128 ürüne yüzde 25'e varan ek gümrük vergisi getirildi

Çin, ABD'den ithal ettiği domuz eti, şarap, meyve ve kabuklu yemişler dahil olmak üzere 128 ürüne yüzde 25'e varan ek gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergisini yükseltmesinin ardından gelen bu hamle, ABD'den Çin'e gerçekleştirilen 3 milyar dolarlık ithalatı etkileyecek.

Çin'in bu kararı Pazartesi itibariyle yürürlüğe giriyor.

Çin bu kararın ABD'nin getirdiği yeni gümrük vergisi uygulamasından doğan zararlarını telafi etmek amacıyla verdiğini açıkladı.

"TİCARET SAVAŞLARI İYİDİR"

Donald Trump raises both hands during a speech

ABD Başkanı Donald Trump, Çin mallarına 50 milyar dolarlık bir gümrük vergisi getirdiğini açıklamıştı.

Trump aynı zamanda "Ticaret savaşları iyidir" yorumunda bulunmuştu.

Trump, "Çok aptalca olan ticaret anlaşmaları ve politikaları" nedeniyle ABD'nin yıllık 800 milyar dolar bütçe açığı verdiğini söylemiş ve buna bir son verme sözü vermişti.

Çin ise ABD'yi Pandora'nın Kutusu'nu açmaması konusunda uyarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD çin vergi ekonomi

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