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Çin’den ABD’ye ‘Ticaret’ Misillemesi

02.04.2018 19:44 | Son Güncelleme

Çin, donmuş domuz etinden şarap, belli bazı meyveler ve kuru yemişlere kadar uzanan geniş bir yelpazedeki 128 ABD ithal ürününe yüzde 25’e kadar çıkan yeni gümrük vergileri getirdi

Çin’den ABD’ye ‘Ticaret’ Misillemesi

Çin, donmuş domuz etinden şarap, belli bazı meyveler ve kuru yemişlere kadar uzanan geniş bir yelpazedeki 128 ABD ithal ürününe yüzde 25’e kadar çıkan yeni gümrük vergileri getirdi. Çin bu adımı, ABD’nin de alüminyum ve çelik ürünlerine uygulamaya başladığı yeni gümrük vergilerine misilleme olarak atarken, gelişme dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ihtilafı arttırdı.

Çin’in bugün yürürlüğe giren yeni gümrük vergileri uygulaması dün maliye bakanlığı tarafından açıklandı. Pekin yönetimi 23 Mart’ta yeni gümrük vergilerine tabi olması planlanan 3 milyar dolarlık ABD ürünleri listesi yayınlamıştı ve bu son açıklamanın da o listeyle uyuştuğu görüldü.

Açıklamadan kısa süre sonra Global Times gazetesinin başyazısında, “ABD eğer Çin’in misilleme yapmayacağını ya da sembolik bir karşı adım atmayacağını düşündüyse bu yanılgıya veda edebilir” uyarısı yapıldı.

Gazete, “Çin ve ABD kamuoyu önünde bir ticaret savaşında olduklarını ilan etmeseler de, bu türden bir savaşın kıvılcımları zaten havada uçuşmaya başladı” ifadesini kullandı.

Çin Ticaret Bakanlığı, meyve ve etanol dahil 120 Amerikan ürününe yönelik gümrük vergilerini düşürme yönünde Dünya Ticaret Örgütü’ne (WTO) yükümlülüklerini askıya aldığını açıkladı. Bu ürünlere yönelik gümrük vergilerinde yüzde 15’lik ek artışa gidileceği duyuruldu.

Domuz eti ve alüminyum hurdası dahil diğer 8 ürününse yüzde 25 düzeyinde ek gümrük vergisine artık tabi olacağı açıklandı.

Maliye Bakanlığı’nın açıklamasında, “Çin’in gümrük vergileri tavizlerini askıya alması, ülkenin çıkarlarını muhafaza etmek amacıyla WTO kuralları altında kabul edilen meşru bir adımdır” ifadesi kullanıldı.

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