HABER

Çin’den ABD’ye Yeni Vergi Hazırlığı

08.08.2018 18:12 | Son Güncelleme

Çin, petrolden çeliğe, otomobilden tıbbi malzemeye 16 milyar dolar değerinde Amerikan ürününe yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamaya hazırlanıyor. Böylece dünyanın iki dev ekonomisinin ticaret savaşında gerilim bir adım daha tırmanmış oldu

Çin’den ABD’ye Yeni Vergi Hazırlığı

Çin, petrolden çeliğe, otomobilden tıbbi malzemeye 16 milyar dolar değerinde Amerikan ürününe yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamaya hazırlanıyor. Böylece dünyanın iki dev ekonomisinin ticaret savaşında gerilim bir adım daha tırmanmış oldu.

Amerika 23 Ağustos’ta 16 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 25 oranında vergi uygulamaya başlayacağını açıklamıştı. Çin Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yaptığı açıklamada karar için “Bu çok mantıksız bir uygulama” ifadesini kullandı.

Trump yönetimi Pekin’in yüksek teknolojili sanayi politikalarıyla ilgili anlaşmazlık nedeniyle Çin mallarına 34 milyar dolar tutarında vergi uygulaması başlatmıştı. Çin de karşılık olarak bazı tarım ürünlerine vergi koymuş, bu adım özellikle 2016 seçimlerinde Trump’ı destekleyen ülkenin orta batısındaki çiftçileri etkilemişti.

PARTNERBir zamanlar bu modaydı!Bir zamanlar bu modaydı!
Kurda Gözler Washington’daki GörüşmelerdeKurda Gözler Washington’daki Görüşmelerde
ABD’li Kongre Üyesi Yargı YolundaABD’li Kongre Üyesi Yargı Yolunda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Türk heyeti ABD'de! İlk açıklama geldi

Türk heyeti ABD'de! İlk açıklama geldi

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Deniz Çakır Cüneyt Özdemir'le yaşak aşk mı yaşıyor? Cüneyt Özdemir'den açıklama geldi

Deniz Çakır Cüneyt Özdemir'le yaşak aşk mı yaşıyor? Cüneyt Özdemir'den açıklama geldi

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın

Ordu'da sel fakelati! Köprüler yıkıldı, vali uyardı: Yola çıkmayın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme başladı!

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme başladı!

Suudi Arabistan'da korkunç infaz! Başını kesip, çarmıha gerdiler!

Suudi Arabistan'da korkunç infaz! Başını kesip, çarmıha gerdiler!

ABD'de şok! New York'ta silah sesleri!

ABD'de şok! New York'ta silah sesleri!

İngiltere'de alev hortumu! İtfaiye ekipleri gördükleri karşında şaşkına döndü!

İngiltere'de alev hortumu! İtfaiye ekipleri gördükleri karşında şaşkına döndü!

Endonezya'da korkunç bilanço açıklandı: 347 ölü!

Endonezya'da korkunç bilanço açıklandı: 347 ölü!

İşte mucize! Bu kazadan sağ kurtulmayı başardılar

İşte mucize! Bu kazadan sağ kurtulmayı başardılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.