Çin’den ABD’ye Yeni Vergi Hazırlığı

Çin, petrolden çeliğe, otomobilden tıbbi malzemeye 16 milyar dolar değerinde Amerikan ürününe yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamaya hazırlanıyor. Böylece dünyanın iki dev ekonomisinin ticaret savaşında gerilim bir adım daha tırmanmış oldu.
Amerika 23 Ağustos’ta 16 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 25 oranında vergi uygulamaya başlayacağını açıklamıştı. Çin Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yaptığı açıklamada karar için “Bu çok mantıksız bir uygulama” ifadesini kullandı.
Trump yönetimi Pekin’in yüksek teknolojili sanayi politikalarıyla ilgili anlaşmazlık nedeniyle Çin mallarına 34 milyar dolar tutarında vergi uygulaması başlatmıştı. Çin de karşılık olarak bazı tarım ürünlerine vergi koymuş, bu adım özellikle 2016 seçimlerinde Trump’ı destekleyen ülkenin orta batısındaki çiftçileri etkilemişti.
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