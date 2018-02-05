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Çin’den Amerika’ya Eleştiri

05.02.2018 01:18 | Son Güncelleme

Çin Amerika yönetiminin Pekin’i muhtemel nükleer rakip olarak niteleyen raporunu eleştirdi ve Washington’a nükleer silahlarını azaltma çağrısı yaptı

Çin’den Amerika’ya Eleştiri

Çin Amerika yönetiminin Pekin’i muhtemel nükleer rakip olarak niteleyen raporunu eleştirdi ve Washington’a nükleer silahlarını azaltma çağrısı yaptı.

Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Ren Guogiang tarafından yapılan açıklamada, “Çin tarafı rapora muhalefetini ifade eder” dedi.

Açıklamada, “Umarız Amerika Soğuk Savaş ruhundan vazgeçer, kendi nükleer silahsızlanmasının sorumluluğunu alır” dendi. Açıklamada ayrıca Çin’in hiçbir zaman nükleer bomayı ilk kullanan olmayacağı kaydedildi.

Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon, yayınladığı raporda Amerika’nın nükleer saldırıları caydırmak için bünyesindeki nükleer silahları yenilemeyi planladığını kaydetmişti.

Çin, Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü’nün raporuna göre 270 nükleer başlıkla dünyanın en fazla nükleer silaha sahip beşinci ülkesi. Amerika 6800’le Rusya’nın hemen ardından ikinci sırada.

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