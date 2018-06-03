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Çin’den Amerika’ya Ticaret Uyarısı

03.06.2018 16:00 | Son Güncelleme

Çin, Amerika’nın gümrük vergisi ve diğer ticari önlemleri uygulaması durumunda iki ülke arasında ticaret konusunda varılacak herhangi bir anlaşmanın boşuna olacağını belirtti

Çin’den Amerika’ya Ticaret Uyarısı

Çin, Amerika’nın gümrük vergisi ve diğer ticari önlemleri uygulaması durumunda iki ülke arasında ticaret konusunda varılacak herhangi bir anlaşmanın boşuna olacağını kaydetti.

İki ülkenin ticari görüşmeleri Çin’in başkenti Pekin’de sona erdi.

Amerika Ticaret Bakanı Wilbur Ross’la Çin Başbakan Yardımcısı Liu He’nin görüşmesi sonrası yapılan açıklamada herhangi bir ticaret anlaşması olduğuna dair bir unsur yer almadı.

Açıklamada sadece geçen ay Washington’da, Çin’in daha fazla Amerika ürünleriyle hizmetlerini satın alma konusunda varılan anlaşmaya atıfta bulunuldu.

Açıklamada, ayrıntıların iki tarafın son onayına bağlı olduğu kaydedildi.

Amerika ve Çin karşılıklı olarak 150 milyar dolarlık gümrük vergisiyle birbirlerini tehdit ediyor.

AB Amerika’yla görüşmelerden umutsuz

Avrupa Komisyonu’nun ekonomiden sorumlu üyesi Pierre Moscovici gelecek hafta Kanada’da yapılacak G-7 zirvesinde Amerika’nın müttefiklerine uyguladığı gümrük tarifleri konusunda bir çözüm sağlanacağını düşünmediğini kaydetti.

Moscovici, iyimser olmak için bir neden görmediğini kaydetti ve bir ticaret savaşının başlayıp başlamayacağını göreceklerini söyledi.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire de bir ticaret savaşının birkaç gün içinde başlayabileceğini söylemişti.

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