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Çin'den çok sert açıklama! 'ABD savaş gemileri karasularımıza girdi'

DÜNYA HABERLERİ | 20.01.2018 14:10 | Son Güncelleme 19 dakika önce

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye ait bir savaş gemisinin Pekin'in Güney Çin Denizi'ndeki karasularına izinsiz girdiğini duyurarak Washington'ı egemenlik ihlali ile suçladı.

Çin'den çok sert açıklama! 'ABD savaş gemileri karasularımıza girdi'

Açıklamada "17 Ocak'ta ABD'ye ait bir destroyer Huangyan adasından 12 deniz mili açıktaki karasularımıza iznimiz olmadan girdi. Çin Donanması kanunlara uygun olarak ABD gemisine 'dost-düşman kontrolü' yaptı ve sulardan ayrılması gerektiği uyarısını iletti" dendi.

'BÖLGEDEKİ ÇİN GEMİLERİNİN VE PERSONELİNİN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATIYOR'

Sputnik'in aktardığı habere göre açıklamada "ABD ordusuna ait geminin eylemleri Çin'in egemenliğine ve güvenlik çıkarlarına zarar veriyor ve bölgede önceden planlanan eylemlerde bulunan Çin gemilerinin ve personelinin güvenliğini tehlikeye atıyor" ifadelerine yer verildi.

Pekin ayrıca 'egemenliğini sağlama amacıyla tüm gerekli önlemleri alacağını' kaydetti.

Dışişleri'nin açıklamasında ayrıca "ABD'yi ikili ilişkilerin geleceğinin yanı sıra barış ve güvenlik için hatalarını acilen düzeltmeleri ve bu provokasyonları durdurmaları konusunda güçlü şekilde uyarıyoruz" dendi.

Güney Çin Denizi üzerindeki bölgelerde Brunei, Çin, Malezya, Tayvan, Filipinler ve Vietnam'ın hak iddiaları bulunuyor

Ancak Çin bölgenin yüzde 90'ının kendi karasularında yer aldığını savunuyor.

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ABD çin

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