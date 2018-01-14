Çin’den plastik atığa "hayır"

Son Güncelleme 6 saat önce 14.01.2018 18:38 |6 saat önce

Pek çok ülke, uzun yıllardır atık ve hurdalarını gemilerle Çin’e göndermek suretiyle bunlardan kurtuluyordu.

Ancak Pekin yönetimi şimdi frene basarak, çöp ithalatını büyük ölçüde yasakladı.Aşırı hava kirliliği, zehir saçan topraklar, pis nehirler... Başka hiçbir ülke, bu olumsuzluklardan Çin kadar muzdarip değil. Ama çevreciler bugünlerde Pekin yönetimini övgü yağmuruna tutuyor.Çevre ve hava kirliliğinin had safhaya ulaştığı Çin, artık frene bastı ve yeni yılla birlikte çöp ithalatını büyük ölçüde yasakladı. 1 Ocak 2018 itibariyle plastik atık ve 20 ayrı geri dönüşüm malzemesinin ülkeye girişine izin verilmiyor. Çevre örgütü Greenpeace, bu adımı bir “uyanma çağrısı” olarak değerlendiriyor. Zira, atıklarını gemilere yükleyip Çin’e göndermeye alışmış olan sanayi ülkeleri için, yıllardır süren rahatlık devri artık sona erdi. Aslında “çöp ticareti” bugüne kadar iki tarafın da işine geliyordu. Batılı ülkeler atıklarından kurtulurken, Çin de gelen çöplerin içinden değerleri madde ve malzemeleri ayrıştırarak bunları üretimde kullanıyordu ve kar elde ediyordu. Çöp ayrıştırma halenÇin’in pek çok bölgesindeki milyonlarca işçinin ana geçim kaynağını oluşturuyor.

7,3 milyon ton plastik atık Ancak dünya çöp ithalatı şampiyonu Çin, artık hem çevreyi hem de işçilerini daha iyi korumak istiyor. Yasak kararıyla ilgili Dünya Ticaret Örgtü’ne yazılı bir açıklama gönderen Pekin yönetimi, çöplerin çok sayıda tehlike içerdiğine vurgu yaptı. Ancak gerçek neden bambaşka: Ülke 2016 yılında toplam 7,3 milyon ton plastik atık ithal etti. Atıklar için tüm dünyadan yaptığı ithalat harcamalarının yarısına tekabül eden 3,7 milyar dolarlık devasa bir ödeme yaptı. Bununla birlikte bugün Çin, kendi ürettiği çöple başetmekte zorlanıyor. Sadece evlerde geçen yıl üretilen toplam çöp miktarı yaklaşık 200 milyon ton. Çin’in kararından en çok etkilenecek ülkelerden biri de Almanya. Federal Çevre Bakanlığı verilerine göre Almanya’dan Çin’e bugüne kadar her yıl ortalama 560 bin ton plastik atıkihraç edildi. Bu, Almanların yıllık plastik atık üretiminin yüzde 9,5’u demek. Peki bu çöpler şimdi ne olacak? Çevreye duyarlı atık depolama, işleme ve geri dönüşüm faaliyetleri yapan işletmelerin mesleki çatı kuruluşu olan İkincil Hammadeler ve Bertaraf İşlemleri Birliği (BVSE) yetkilisi Jörg Lascher şöyle konuşuyor: "Elbette bazı sıkıntılar yaşacağız. Ama en nihayetinde hiç kimsenin evinin önünde çöp dağları oluşmayacak."