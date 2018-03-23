Çin’den Trump’ın Gümrük Vergisi Kararına Misilleme Planı

Ticaret Bakanlığı ayrıca, Trump’ın, Çin’in teknoloji politikasına tepki olarak, Çin’den 60 milyar doların üzerinde ithal ürünleri alımına vergi artışı öngören planına tepki gösterdi. Bakanlık, buna nasıl yanıt vereceğine dair bir işaret vermedi ancak Dışişleri Bakanlığı’nın bir sözcüsü Pekin’in çıkarlarını “tam biçimde savunmaya hazır olduğunu” vurguladı.

Bakanlık, Washington’a, bu meseleye bir çözüm bulmak için müzakere çağrısında bulundu ancak bir son tarih vermedi.

Çin Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, domuz eti, elma, çelik boru ve diğer ürünlere getirilecek daha yüksek gümrük vergilerinin, Çin’in Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına yeni gümrük vergileri getirmesi nedeniyle uğrayacağı kaybı telafi edeceğini belirtti.

Çin, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük vergilerine misilleme yapmayı planlıyor. Bu çerçevede Çin yönetimi olası misillemeye dahil edebileceği 3 milyar dolarlık Amerikan ürünlerinin listesini yayınladı.

Sözcü Hua Chunying, “Ticaret savaşı istemiyorum ama bundan korkmuyoruz” dedi.

Finansal piyasalarda olası bir ticaret savaşı endişesi nedeniyle ciddi çapta düşüşler yaşandı.

Çin’in bugünkü açıklamasıyla, son seçimlerde Trump’a oy veren ve bu yeni düzenlemeden zarar görebilecek kesimleri net şekilde ortaya koyarak, Trump’a yönelik iç baskıları artırmayı amaçladığı yorumları yapılıyor.

Ticaret Bakanlığı’nın listesi Amerikan jet uçakları, soya fasulyesi ve diğer ürünleri içermiyor. Bu durumun da Pekin’e, ileride daha ciddi adımlar atması için boşluk yarattığı belirtiliyor.

Ticaret Bakanlığı’na göre, Çin’in planı, domuz ürünleri ve alüminyum hurdasına yüzde 25’lik vergi getiriyor. Şarap, elma, etanol ve paslanmaz çelik boruları içeren ikinci listedeki ürünler için de yüzde 15’lik vergi öngörülüyor.