Çin'den Uyarı: 'Gümrük Vergilerinin Ticarete Büyük Darbesi Olacak'

Çin Ticaret Bakanlığı’nın ticari araştırma ve çözüm bürosu direktörü Wang Hejun, Cuma günü yaptığı açıklamada, “gümrük vergiler, Dünya Ticaret Örgütü tarafından temsil edilen çok taraflı ticaret anlaşmalarına ciddi hasar verecektir ve uluslararası ticaret düzenine de darbesi kesinlikle büyük olacaktır” dedi.
Çinli yetkili ayrıca, “Eğer Amerika’nın attığı adımlar Çin’in çıkarlarına zarar verirse, Çin, diğer etkilenen ülkelerle beraber çalışıp, kendi hak ve çıkarlarını korumak için adımlar atacaktır” diye de sözlerine ekledi.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau da, Başkan Trump’ın vergi planının ‘kesinlikle kabul edilemez” olduğunu söyledi.
Cuma günü Trudeau, Kanada’nın sanayisini koruma ve savunmaya hazır olduğunu belirtti. Kanada, çelik ve alüminyum ürünlerinde Amerika’nın en büyük tedarikçisi. Trudeau, vergiler yüzünden fiyatların artacağını ve Amerikalı tüketicilerin de etkileneceğini söyledi.
Avrupa Birliği’nden de Başkan Trump’a uyarılar gelmişti. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Birliği’nin gümrük vergisine, Amerika’da imal edilmiş ürünlere vergi uygulayarak yanıt verebileceği konusunda uyardı.
Cuma günü Alman medyasına konuşan Juncker, ‘ticaret savaşları’ gibi tanımların kullanılmasından hoşlanmadığını ama Trump’ın bu kararının savaşkan bir tavır olduğunu söyledi.
Başkan Trump, Cuma günü Twitter’dan, “Ticaret savaşları iyidir ve kazanması da kolaydır” mesajını paylaşmıştı.
Trump: ‘Ticaret Savaşları İyidir’
Dünya Ticaret Örgütü Direktörü Roberto Azevedo, Trump’ın bu sözlerine karşılık olarak, “Bir ticaret savaşı kimsenin yararına değildir” dedi.
Trump’ın gümrük vergisi planı, döviz piyasalarını da etkiledi. ABD doları, pek çok para birimi karşısında düşüşe uğradı. ABD doları, Cuma gününü, Japon yeni karşısında son 2 yılın en düşük seviyesinde kapattı. Euro da dolar karşısında yüzde 0,5 değer kazandı.
Dow Jones Sanayi Endeksi ise, Cuma gününü düşüşle kapattı.
2017 yılında, ABD’nin çelik ithalatının yaklaşık yüzde 50’si Kanada, Brezilya, Güney Kore ve Meksika’dan geldi.
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