Çin’den Yeni Hızlı Tren Denemesi

Çin saatte 350 km hızla gidebilen 16 vagondan oluşan yeni bir tren denemesi yaptı.

415 metre uzunluğundaki tren 1100 kişi taşıma kapasitesine sahip.

Çin’de tasarlanan ve üretilen Fuxing trenin içi benzerlerine göre daha geniş.

Tren ayrıca enerjiden de tasarruf ediyor.

Tren hizmete görmeden önce toplamda 28 denemeden geçecek.

Son 10 yılda hızlı tren teknolojisi Çin’de hızla gelişti.

Çin dünyanın en uzun hızlı tren hattına sahip ülke konumunda.

Bu hattın üçte biri saatte 350 km hıza göre dizayn edildi.