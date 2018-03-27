Çin’e Giden 'Gizemli Trende' Kuzey Kore Lideri mi Vardı?

Çin’in başkenti Pekin’e giden “gizemli bir tren”, ABD Başkanı Donald Trump’la planlanan zirvenin hazırlıkları kapsamında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ya da Pyongyang’dan diğer üst düzey bir yetkilinin başkenti ziyaret ettiği iddialarına neden oldu.

Pekin’e özel bir trenin gidişi ve geçmişte Kuzey Koreli ziyaretçilerin kaldığı bir misafirevinde olağandışı yoğunlukta güvenlik önlemleri, Kim’in Kuzey Kore lideri olmasından bu yana Çin’e ilk ziyaretini düzenliyor olabileceği söylentilerine yol açtı.

Bu türden bir ziyaretin, Kim’in Nisan ayı sonlarında Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’le, Mayıs’a kadar da Trump’la planlanan zirvesinin hazırlıkları olarak görülebileceği yorumları yapılıyor. Ancak uzmanlar, Kim’in, temsilci göndermek yerine Pekin’e kendisinin mi gidip-gitmemiş olabileceğini sorguluyor.

Trende kim olduğu bilinmiyor, ancak her kimse Pekin’e ziyareti kısa sürmüş görünüyor.

Çin, Kuzey Kore’nin en önemli müttefiklerinden biri ancak ilişkiler Kim’in nükleer ve uzun menzilli füze faaliyetlerini ilerletmesi nedeniyle son dönemde kötüleşti.