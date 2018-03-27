Çin’e Giden 'Gizemli Trende' Kuzey Kore Lideri mi Vardı?

Çin’in başkenti Pekin’e giden “gizemli bir tren”, ABD Başkanı Donald Trump’la planlanan zirvenin hazırlıkları kapsamında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ya da Pyongyang’dan diğer üst düzey bir yetkilinin başkenti ziyaret ettiği iddialarına neden oldu.
Pekin’e özel bir trenin gidişi ve geçmişte Kuzey Koreli ziyaretçilerin kaldığı bir misafirevinde olağandışı yoğunlukta güvenlik önlemleri, Kim’in Kuzey Kore lideri olmasından bu yana Çin’e ilk ziyaretini düzenliyor olabileceği söylentilerine yol açtı.
Bu türden bir ziyaretin, Kim’in Nisan ayı sonlarında Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’le, Mayıs’a kadar da Trump’la planlanan zirvesinin hazırlıkları olarak görülebileceği yorumları yapılıyor. Ancak uzmanlar, Kim’in, temsilci göndermek yerine Pekin’e kendisinin mi gidip-gitmemiş olabileceğini sorguluyor.
Trende kim olduğu bilinmiyor, ancak her kimse Pekin’e ziyareti kısa sürmüş görünüyor.
Çin, Kuzey Kore’nin en önemli müttefiklerinden biri ancak ilişkiler Kim’in nükleer ve uzun menzilli füze faaliyetlerini ilerletmesi nedeniyle son dönemde kötüleşti.
Pazartesi günü Çin ve Kuzey Kore sınırını ayıran Yalu Nehri üzerindeki Dostluk Köprüsü’nde bir trenin geçişi öncesi yoğun güvenlik tedbirleri alındığı haberleri geldi. Trenin Kuzey Kore-Pekin yolunda çok sayıda istasyondan durmadan geçtiği belirtildi.
Japon televizyon kanalı NTV de, yeşil ve sarı renkteki trenin, Kim’in babası ve ülkenin bir önceki lideri Kim Jong Il’in 2011’de Pekin’e giderken kullandığı trene çok benzediğini bildirdi.
NTV’nin yayınladığı görüntüde ayrıca, tren istasyonunda siyah limuzinlerin beklediği ve platformda sıralı Çinli askerlerin yürüdüğü görülüyor. Ancak görüntüde, trenden herhangi bir kişinin inişi gösterilmiyor.
Yerel saatle dün öğleden sonra 2.45 civarında da büyük bir siyah limuzin dahil bir düzine kadar aracın tren istasyonu yönünde hareket ettiği görüldü.
Yoğun güvenlik önlemleri altında 10 dakika sonra bir limuzin tren istasyonuna girerken, istasyonun halka kapatılması da dikkat çekti.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chungying, Kim ya da diğer bir Kuzey Koreli yetkilinin Pekin’i mi ziyaret ettiğinin sorulması üzerine, “Biliyorum hepiniz çok merak ediyorsunuz ama bu konuda bilgim yok” dedi.
Kim Jong Il’in de geçmişte Çin’e yaptığı ziyaretler gizli bir ortamda yapılmış, Pekin bu ziyaretleri Kim’in treni sınırı geçip Kuzey Kore’yi geri gittikten sonra doğrulamıştı.
Kuzey Kore devlet medyası da Çin’e bir heyet ziyaretine dair bir haber geçmedi.
Bir araç konvoyunun Pazartesi akşamı Pekin’deki Diaoyutai Devlet Konukevi’ne girmesi, askeri şeref kıtası ve yoğun güvenlik önlemleri söylentilerin daha da artmasına neden oldu. Konukevi geçmişte Kim Jong Il’in Pekin’i ziyaretlerinde kalmayı tercih ettiği mekandı.
Dün de resmi Çin araçlarından oluşan bir konvoy konukevinin doğu kapısını terkederken görüldü.
Güvenlik birimleri bölgede nöbet beklerken, kimliği bilinmeyen sivil giyimli bazı kişilerin fotoğraf çekilmesine engel olmaya çalıştığı gözlendi.
Konvoydaki araçların üzerinde sarı etiket olduğu ancak diplomatik plaka taşımadıkları da dikkat çekti.
Güney Kore Cumhurbaşkanlığı, trende Kim’in ya da Kim’in kız kardeşinin bulunduğu haberlerini doğrulamadı.
Güney Koreli uzmanlar, ziyaretçinin Kim olduğundan şüpheli. Uzmanlar, Kim’in 2011’de babasının yerine gelmesinden bu yana ülkesini Çin’in diplomatik dengi olarak göstermeye çalıştığını ve dolayısıyla Çin yönetimiyle ilk yüz yüze görüşme için Pekin’e gizlice sızmasının düşük ihtimal olduğunu belirtiyorlar. Uzmanlara göre, Kim’in özel bir temsilci, muhtemelen de kız kardeşi Kim Yo Jong’u göndermiş olması daha yüksek ihtimal.
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