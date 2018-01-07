Çin’in Doğu Kıyısındaki Gemi Kazasında 32 Kişi Kayıp

İran'a ait bir petrol tanker Çin'in doğusunda bir kargo gemisiyle çarpıştı. İran tankerindeki 32 kişilik müretteabtın tamamının kayıp olduğu açıklandı. Yetkililer, yanmakta olan tankerden denize petrol sızdığını belirtti.

Kayıp olanlardan 30'u İranlı, 2'si Bangladeşli. Çin kazanın olduğu bölgeye 3 gemi gönderdi.

Güney Kore de arama çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla bölgeye bir gemi ve bir uçak gönderdi.

Panama kayıtlı geminin İran'dan Güney Kore'ye giderken Hong Kong kayıtlı kargo gemisiyle Doğu Çin Denizi'nde Şangay'ın 257 km doğusunda çarpıştığı açıklandı.

Açıklama Çin Ulaştırma Bakanlığı'ndan geldi.

Amerika'dan tahıl taşıyan Hong Kong kayıtlı kargo gemisindeki 21 mürettebatın tamamının kurtarıldığı kaydedildi. 21 kişinin de Çin vatandaşı olduğu belirtildi.

Kazaya neyin neden olduğu netleşmiş değil.

Kaza nedeniyle denize ne kadar petrolün sızdığı da belli değil.