HABER

Çin'in Gökyüzü Sarayı Pasifik'e düştü

02.04.2018 09:41 | Son Güncelleme

Çin'in 2016'dan beri iletişim kurulamayan uzay istasyonu Tiangong-1 infilak etti.

Çin'in Gökyüzü Sarayı Pasifik'e düştü

Yüzlerce ton ağırlığındaki Gökyüzü Sarayı yanarak Pasifik'e düştü.Çin'in 2011 yılında uzaya fırlattığı, ancak 2016 yılından bu yana iletişim kurulamayan uzay istasyanu Tiangong-1'in (Gökyüzü Sarayı) infilak ederek Dünya'ya düştüğü bildirildi.

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Dairesi'nden yapılan açıklamada, atmosfere giriş yaparken infilak eden uzay aracının büyük bir bölümünün Pasifik Okyanusu üzerinde yandığı, kalan parçalarının da okyanusa düştüğü belirtildi.

Yetkililer, kontrol dışına çıkan uzay aracının düşebileceği ülkeler arasında İtalya, İspanya, Japonya, Kore ve Türkiye'yi saymıştı.

Mart 2016'dan bu yana iletişim kurulamayan 8,5 ton ağırlığında ve 12 metre uzunluğundaki uzay istasyonunun denize kontrollü düşüşünün mümkün olmadığı açıklanmıştı. Ancak dünyadaki uzay kuruluşları, uzay aracının alçalarak Dünya'ya yaklaştığını gözlemleyebiliyordu.

Uzmanlar, uzay aracının atmosferin alt katmanlarına giriş yaparken yüksek sıcaklıktan 1,5 ila 3,5 tonunun geride kalacağını ve yeryüzüne küçük parçalarının düşeceğini tahmin etmişti. Bu nedenle de insanlar için tehlike riskinin düşük olduğu ifade ediliyordu.

AFP,dpa/NS,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralıAfrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı
Tek numara olacak! 155, 110 tarih oluyorTek numara olacak! 155, 110 tarih oluyor
Çocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtıÇocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Çukur dizisinde şok ayrılık! Hangi isim veda edecek?

Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Soğuk algınlığı ilaçlarında büyük tehlike!

Soğuk algınlığı ilaçlarında büyük tehlike!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çin'den ABD'ye missileme: 128 ürüne yüzde 25'e varan ek gümrük vergisi getirildi

Çin'den ABD'ye missileme: 128 ürüne yüzde 25'e varan ek gümrük vergisi getirildi

Tiangong-1, Büyük Okyanus'un güneyinde infilak etti!

Tiangong-1, Büyük Okyanus'un güneyinde infilak etti!

Elon Musk'tan 1 Nisan şakası: Tesla iflas etti

Elon Musk'tan 1 Nisan şakası: Tesla iflas etti

Kuzey Kore için bir ilk daha: Onlar söyledi, Kim dinledi

Kuzey Kore için bir ilk daha: Onlar söyledi, Kim dinledi

Esad rejimi Türk vakfını vurdu!

Esad rejimi Türk vakfını vurdu!

Trump'tan yasa dışı göçmenlere tehdit

Trump'tan yasa dışı göçmenlere tehdit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.